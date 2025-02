Consilierul Ovidiu Cupșa, de la AUR: "Ne-am propus să avem o poziţie constructivă"

Grupul de consilieri locali municipali ai AUR din Constanţa este format din cinci membri, care încearcă la fiecare şedinţă de consiliu local să vină cu propriile proiecte şi idei.







Liderul grupului este Ovidiu Cupşa, cel care la alegerile locale din 2024 a candidat pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa.







Prezent într-o emisiune televizată la postul de televiziune Antena 3 Constanţa, parte a Trustului de presă „Cuget Liber”, Ovidiu Cupşa a explicat în câteva cuvinte cum şi-au început consilierii AUR din Constanţa mandatul şi care au fost primele activităţi pe care aceştia le-au desfăşurat.













„Până la acest moment a existat un intro al activităţii mele de consilier local. Ni s-au confirmat mai mult sau mai puţin aşteptările. O parte dintre noi avem deja experienţă în administraţia locală. Aşa cum aţi văzut, grupul de consilieri locali AUR este format din oameni cu expertiză în diverse domenii. Suntem un grup de oameni serioşi, care am administrat bugete, care avem o viziune legată de ceea ce înseamnă administrarea unui oraş. Avem buna credinţă de a-i reprezenta pe constănţenii care ne-au ales şi pe toţi constănţenii, pentru că suntem reprezentanţii tuturor în Consiliul Local. Au fost chestiuni organizatorice până în acest moment. S-au format şi s-au votat comisiile de specialitate ale primăriei. A fost mai mult o fază de organizare şi de aşezare a oamenilor pe poziţiile pe care le-au vizat, pentru a avea acces la toate informaţiile care sunt necesare atât pentru noi, ca şi grup de consilieri, dar şi pentru cetăţeni, pentru că este foarte important să existe o transparenţă maximă de care aceştia să beneficieze”, a declarat Ovidiu Cupşa.







Ovidiu Cupşa este conştient că PNL şi PSD formează o majoritate în Consiliul Local Municipal Constanţa şi ştie că fiecare proiect propus de AUR va fi adoptat foarte greu, însă nu se dă bătut şi vrea ca el, împreună cu colegii săi, să îşi pună ideile în practică, în măsura în care se poate.







„Sunt o persoană constructivă, ca şi întreaga noastră echipă. Vorbim de oameni care provin din diverse domenii, cum ar fi economic, social, juridic cultural şi aşa mai departe. Nu ne-am propus să fim genul care să ridicăm mâna, dar nici genul care să ne punem contra la orice. Ne-am propus să avem o poziţie constructivă. Există o majoritate PNL-PSD, dar acolo unde vedem că sunt elemente care nu ţin de viziunea noastră, încercăm să venim cu amendamente, cu propuneri, cu tot ceea ce înseamnă upgrade-ul acelor proiecte. Am venit cu proiecte care fac parte din viziunea noastră şi din programul pe care l-am prezentat constănţenilor atunci când am candidat. Una este să ai cinci consilieri, alta este să ai o majoritate. Din păcate, noi nu avem forţa decizională pe care o are majoritatea din Consiliul Local. La un moment dat, indiferent ce încerci să propui sau să faci, eşti blocat. Nu avem nici expertiza pe care o are în spate primarul, care are aproape 1.200 de oameni angajaţi în aparatul primăriei. Oameni care sunt plătiţi din banii noştri. În măsura în care vom putea, nu vom lăsa lucrurile nerezolvate”, a mai spus Ovidiu Cupşa.













Acesta spune că aleşii locali din partea AUR se vor ocupa doar de administraţie şi nu vor aduce politica partidului în Consiliul Local Municipal Constanţa.







„Ca o concluzie, nu avem nici aliaţi şi nici duşmani în Consiliul Local. Noi vedem lucrurile ca nişte oameni de administraţie. Am fost puşi acolo de constănţeni să facem politica oraşului, nu politica partidului, astfel că vom acţiona ca atare, indiferent de proiectele care vor veni din partea oricui. Dacă acele proiecte sunt constructive, nu vom face opoziţie doar pentru deliciul unuia sau altuia”, a concluzionat Ovidiu Cupşa.