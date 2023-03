Corina Creţu: „Guvernul trebuie să acorde o prioritate maximă sectorului transportului”

Europarlamentarul Corina Creţu a transmis, după producerea accidentului feroviar din Gara Galaţi, că Guvernul trebuie să acorde o prioritate maximă sectorului transportului înainte de a se petrece o tragedie majoră, arătând că e necesară creşterea capacităţii administrative a CFR pentru implementarea sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS).„Din păcate, un alt grav accident feroviar s-a produs, de această dată la Galaţi. Spuneam pe 3 martie, când a avut loc un accident similar în judeţul Teleorman, din care au rezultat 12 răniţi şi multe pagube materiale, că Guvernul trebuie să acorde o prioritate maximă sectorului transportului, rutier şi feroviar în primul rând, înainte de a se petrece o tragedie majoră. În timpul mandatului meu de Comisar European, am aprobat proiectul major din sectorul feroviar Radna-Gurasada-Simeria, dar am spus tot timpul că alocarea de 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune (sau 87% din bugetul pentru transportul feroviar) unui singur proiect contribuie, într-adevăr, la reuşita segmentului de transport din POIM- Programul Operaţional Infrastructura Mare- 2014-2020, însă nu este în regulă că această reuşită se bazează în mare pe un singur proiect. Nu am cunoştinţă despre lansarea unor serii de investiţii noi în materialul rulant. În această privinţă, este imperios necesară creşterea capacităţii administrative a CFR în vederea implementării sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS)”, a arătat Corina Creţu într-o postare pe Facebook.