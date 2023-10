Dezbateri aprinse în Parlament! Atacuri pe bandă la adresa lui Cătălin Predoiu

„Ați declarat că lupta cu drogurile e pierdută. Când ați zis asta ați devenit cel mai bun ministru pentru traficanți”, i-a spus liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul unei dezbateri pe tema drogurilor.







„Grupul deputaților USR v-a chemat azi în Parlament pentru că vrem să vedem dacă mai există vreo urmă de speranță că ministerul pe care îl conduceți poate și vrea să se lupte cu traficanții. Că din declarațiile de pană acum pare că v-a învins sistemul și v-ați dat bătut. Ați primit pe mână un minister care s-a dovedit a fi o pălărie prea mare pentru dumneavoastră, așa cum a fost și pentru colegul dumneavoastră Lucian Bode. Situația e atât de gravă încât l-a trezit și pe președintele Iohannis care a declarat pe 11 septembrie că va convoca o ședința CSAT pe tema traficului de droguri, dar s-a liniștit repede și a revenit la pasiunea dansului numărul 1 - turismul pe bani publici”, spune Ionuț Moșteanu.







El amintește și de cazul „2 Mai”







„Au murit doi copii uciși de o beizadea protejată de poliția dumneavoastră. Acei copii au fost victimele sistemului care îi protejează pe cei vinovați, pe cei care dau șpagă, pe cei care știu să dea un telefon. Ați făcut repede niște declarații de presă și v-ați baricadat înapoi în birou considerând că v-ați făcut treaba. Ei bine, nu v-ați făcut-o! Și încă sunteți dator cu niște răspunsuri. Foarte multă lume în țară asta bănuiește - pe bună dreptate - că în cazul șoferului ucigaș drogat din 2 Mai s-au dat niște telefoane pentru a-l face scăpat atunci când a fost prins și eliberat înainte de a comite fapta criminală. Ați cerut, domnule ministru, un raport al Direcției Anticorupție din MAI referitor la eventualele fapte de corupție ale polițiștilor care în mod cu totul ciudat îl eliberează deși găsiseră droguri asupra lui? Despre asta ați omis să vorbiți public. Oare de ce? Ați declarat că lupta cu drogurile e pierdută. Când ați zis asta ați devenit cel mai bun ministru pentru traficanți. În secunda doi ar fi trebuit să fiți demis din funcția de ministru de Interne. Dar Marcel Ciolacu n-are curaj. Ciucă vrea liniște că e război la granița. Merge și-așa, zic ei”, adaugă Moșteanu.







Deputatul USR afirmă că românii nu mai vor „polițiști blatiști care se uită după pescăruși când traficanții trec pe lângă ei în portul Constanța”, notează stiripesurse.ro







„Pentru că e o sfidare la adresa unei țări întregi să admiți că poliția nu a capturat nici un gram de droguri în portul Constanța în ultimii doi ani. Un gram, orice. Nimic, zero. În condițiile în care în Rotterdam au prins 70 de tone de cocaină în 2021 și în Anvers 110 tone în 2022. La noi nimic. Zero. Chiar așa drogați să fie aia și la noi să se bea doar ceai de mușețel? Nu domnule ministru, aveți în subordine niște polițiști care sunt pe blat cu traficanții. Și v-am chemat că să ne spuneți ce faceți că să îi descoperiți și să dați la o parte. În 4 ani de zile de când e condus ministerul asta de PNL aproape că a ieșit total de sub controlul civil. Niște jmecheri cu epoleți v-au legat șireturile și dumneavoastră și colegului Bode care a condus ministerul înaintea dumneavoastră. Fac ce vor, sunt stat în stat și aproape că și-au declarat independența. (...) Ca părinte, vă cer să le dați azi românilor măcar un pic de speranța că știți ce faceți și chiar faceți ceva. Că în realitate se vede că sunteți doar spectator la un film cu mari mafioți”, încheie Moșteanu.







Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost invitat marţi în plenul Camerei Deputaţilor la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea făcută de Grupul parlamentar al USR, pe tema: „Cum pregăteşte Ministerul de Interne lupta împotriva drogurilor? Strategiile şi măsurile Ministerului de Interne pentru combaterea traficului de droguri”.