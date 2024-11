Elena Lasconi a votat! "Iubesc ţara aceasta şi continui să lupt pentru ea"

Candidatul USR la alegerile prezidenţiale, Elena Lasconi, a votat în urmă cu câteva momente cu speranţa că România va avea un viitor mai bun sub conducerea sa, în cazul în care va câştiga alegerile.







"Am votat cu încrederea că astăzi nimeni nu o să îşi facă bagajul să plece în altă ţară. Am votat cu încrederea că 1116 români nu au murit degeaba în 1989. Am votat cu încrederea că va fi o Românie pentru toţi. Am avut emoţii, dar încă nu tremur foarte tare. Simt că astăzi putem să facem o schimbare majoră pentru România. Iubesc ţara aceasta şi continui să lupt pentru ea. Fiica mea m-a sunat şi mi-a spus că m-a votat", a declarat Elena Lasconi.