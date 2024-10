Elena Lasconi: Atunci când începe o urmărire penală, este nevoie de părerea unui judecător”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a afirmat marţi că, într-o Românie normală, atunci când este începută urmărirea penală, este nevoie şi de părerea unui judecător.„Eu cred că, într-o Românie normală, atunci când este începută urmărirea penală de către un procuror, am mai avea nevoie şi de părerea unui judecător, iar decizia Biroului Naţional, care a fost dată în unanimitate, a fost aceasta că, dacă în primă instanţă este găsit vinovat oricine, nu Clotilde Armand, orice membru al USR, trebuie să îşi dea demisia din toate funcţiile publice şi va fi exclus. Nu cred că trebuie lăsate toate la mâna procurorului, până când nu se ajunge în instanţă, unde vrem să auzim şi părerea unui judecător. Oamenii aceştia sunt nevinovaţi deocamdată. Şi noi am făcut mai mult de atât, am spus că nu aşteptăm o sentinţă definitivă şi irevocabilă, ci dorim ca, în momentul în care există o sentinţă în primă instanţă, dar trebuie să avem şi părerea unui judecător, atunci vom face lucrul acesta. Până atunci, pornim de la premisa că persoana este nevinovată”, a precizat Elena Lasconi, într-o conferinţă de presă susţinută la Parlament, întrebată cum se mai aplică sloganul USR fără penali în funcţii publice cu Clotilde Armand care deschide lista Uniunii pentru Senat.