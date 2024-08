Candidatul USR la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an, Elena Lasconi, a făcut o vizită de câteva zile la Constanţa. Liderul USR s-a declarat încântat de oraşul de la malul mării şi mai ales de oamenii pe care i-a găsit aici.„Mie îmi este foarte drag de constănţeni. Am întâlnit un cuplu pe plajă şi el spunea că este născut şi crescut în Constanţa şi că soţia sa este din Câmpulung. Ne-am luat în braţe, ne-am pupat. Sunt oameni foarte faini. Am văzut oameni empatici, inclusiv de când am intrat în hotel, dar şi la restaurantul în care am mâncat. Constanţa arată mai bine decât acum doi ani. A fost ceva horror pentru că totul era un şantier. Au fost lucrări făcute pe repede înainte. Sunt multe de făcut, dar îi urez mult succes lui Stelian Ion să facă peste patru ani”, a declarat Elena Lasconi.În cadrul întâlnirii cu presa din Constanța, Elena Lasconi a spus că este sută la sută sigură că va câştiga alegerile prezidenţiale. Are foarte mare încredere că România va avea pentru prima dată în istorie un preşedinte femeie.„Sunt convinsă că eu voi fi preşedintele României. Simt cu toată fiinţa mea acest lucru. Va fi pentru prima dată în istorie când vom avea un preşedinte femeie şi mă bazez foarte mult pe oameni. Fiecare om de bun simţ are această opţiune. Femeile sunt harnice, nu se uită la ceas, sunt loiale. Având în vedere că o femeie poate fi şi mamă este mai puţin tentată să fure. Eu nu aş trăda pe nimeni niciodată. Iubesc foarte mult România. Era mult mai simplu să plec din ţară. M-am gândit de foarte multe ori la acest lucru. Nu pot să îmi imaginez că voi ajunge într-o zi să visez în altă limbă. Pentru că asta se întâmplă. Am prieteni care sunt plecaţi în SUA de 20 de ani şi îi vezi cum vorbesc şi gândesc în engleză. Mă doare sufletul. Mai încerc, voi lupta. Toată viaţa mea am luptat”, a mai spus preşedintele USR.Pe de altă parte, ea s-a descris în câteva cuvinte, nu înainte de a atinge şi un subiect controversat, şi anume căsătoria între persoanele de acelaşi sex.„Eu sunt pentru căsătoria între o femeie şi un bărbat. Aşa este normal să se întâmple. Dar nu am nicio problemă cu parteneriatul civil, niciodată. Am o sensibilitate cu cuvântul căsătorie. Noi, chiar dacă ne numim USR, suntem un partid liberal, un partid pro democraţie care are uşile deschise pentru toată lumea, fie că sunt atei, credincioşi, musulmani. Rolul statului nu este să intre în dormitorul sau în sufletul omului. Rolul statului este să facă viaţa mai bună pentru oameni. Atât. Astea sunt nişte motive pentru ca să se mai facă nişte ştiri. Eu sunt exact modelul de profesionist care munceşte foarte mult şi care poate să lucreze cu oamenii din jurul lui indiferent de ce credinţe are sau ce face. Cum ar zice românul, sunt super muncitoare dar sunt şi destupată la cap”, a mai spus Elena Lasconi.În ceea ce privește candidatura la prezidențiale, Elena Lasconi crede că va intra în turul al doilea alături de Marcel Ciolacu pe care îl consideră cel mai puternic adversar.„Nu mă deranjează cu cine intru în turul al doilea. Probabil că voi fi cu Marcel Ciolacu pentru că reprezintă ditamai partidul. Au o maşinărie departid care este incredibilă. Cei de la PNL au tot spus că vor să discute cu noi. Am auzit şi zilele trecute nişte zvonuri. Cred că doar mimează. Dar noi suntem deschişi către ei. Să se rupă de PSD, să iasă de la guvernare şi să se lepede de Klaus Iohannis. Asta cred eu”, a încheiat Elena Lasconi.