Stelian Ion pune tunurile pe premierul Marcel Ciolacu să schimbe condițiile în privința sportului

În Parlamentul României există deja un pachet de legi depus de USR pentru a încuraja construirea și dotarea bazelor sportive și de asemenea susținerea cluburilor sportive prin redirecționarea impozitului pe profit din partea companiilor, dar și a cetățenilor. USR face un apel la partidele parlamentare pentru a accepta un pact pentru sport și pentru a adopta rapid la începutul sesiunii parlamentare din septembrie acest pachet legislativ.Pachetul conține șase proiecte diferite care prevăd de la scutirea de TVA pentru construirea și dotarea bazelor sportive și TVA 5% pentru activitățile economice ale cluburilor sportive, dar și sponsorizarea cluburilor sportive prin deducerea cu până la 40% a impozitului pe profit al companiilor și redirecționarea a până la 5% din impozitul pe venit al persoanelor fizice, dacă fondurile merg în infrastructură sportivă sau copii și juniori.„Marcel Ciolacu s-a urcat cu bocancii pe supărarea justificată a gimnastelor române și a dus totul în zona periculoasă a conspirațiilor și populismului. Tinerele gimnaste, care au muncit atât de mult și au trăit momente dureroase la Olimpiada de la Paris, sunt trase acum de premierul Ciolacu într-un joc politic necinstit. În goana după voturi, Marcel Ciolacu a uitat de pericolul extremismului, pe care îl tot demasca, și a devenit principal purtător de mesaj al propagandei ruse, insinuând că Occidentul se comportă ca Rusia, că ar fi la fel. Instituțiile sportive reprezentative din România au luat deja atitudine și au contestat rezultatele de la gimnastică. Marea gimnastă Nadia Comăneci s-a luptat, de asemenea, să obțină reanalizarea evoluției la sol. De ce trebuia premierul Marcel Ciolacu să păteze toate aceste eforturi responsabile cu un mesaj antioccidental și conspiraționist? Din funcția de premier, Ciolacu are puterea să schimbe condițiile de antrenament pentru sportivii români și să aloce bani pentru săli de sport, terenuri de spot, bazine, patinoare. Calea populismului i-a fost însă mai la îndemână. USR are mai multe proiecte depuse deja în Parlament pentru sponsorizarea sportului, pentru a încuraja construirea și dotarea bazelor sportive. Pentru că sportivii români au nevoie de locuri unde să se antreneze pentru competiții, nu se susținători de carton, precum Ciolacu”, a declarat deputatul USR din Constanţa, Stelian Ion.De asemenea, deputatul Brian Cristian, cel care a iniţiat pachetul de legi pentru sponsorizarea sportului, a explicat mai multe despre această iniţiativă.„Este nevoie urgentă de o regândire a modului în care se finanțează sportul din România, să încurajăm investițiile din partea statului și să oferim facilități fiscale pentru cei din mediul privat care dau bani către acest domeniu. Sportul românesc nu poate supraviețui doar din excepții sau sportivi care reușesc pe cont propriu. Statul asta face momentan, premiază performanța obținută, fără să îi pese de cum se ajunge în vârf. E nevoie de o abordare sistemică și tocmai de aceea am depus aceste legi în Parlament, să încurajăm noi investiții în infrastructura sportivă și sportul de copii și juniori”, a declarat deputatul USR Brian Cristian, inițiator al pachetului de legi pentru sponsorizarea sportului.O concluzie comună a fost trasă şi de către reprezentanţii USR Constanţa.„Este revoltător ca autoritățile să acorde atenție sportului doar din 4 în 4 ani, când e vorba de medalii la jocurile olimpice. Sunt multe argumente pentru a adopta aceste inițiative, pornind de la subfinanțarea domeniului și continuând cu necesitatea combaterii sedentarismului, în condițiile în care doar 20% dintre români fac exerciții fizice sau practică un sport cu regularitate, cu mult sub media UE de 40%”, au spus aceştia.