Deputatul Stelian Ion, membru în Biroul Național. "Mesajul USR a fost clar: organizarea alegerilor la termen"

"Când am vorbit despre reconstrucţia partidului, nu am aruncat vorbe în vânt. Eu am promis - şi de asta mă ţin - că voi aduce voci reprezentative din partid, alese democratic, la aceeaşi masă şi vom arăta împreună că USR este singura speranţă pentru o Românie care pare că s-a colorat toată în roşu. România merită un viitor bun şi, împreună, o echipă USR unită şi puternică poate să construiască acest viitor pentru ţara noastră. Am încredere în colegii mei, am încredere în toţi oamenii de bună-credinţă din ţara asta care înţeleg că nu reconstruim un partid, ci o mişcare menită să ducă la bun sfârşit ce am început în 1989", a afirmat preşedintele USR, Elena Lasconi, potrivit unui comunicat transmis redacției.Ceilalţi 24 de membri ai Biroului Naţional al USR, în ordine alfabetică, sunt: Clotilde Armand, Cristian Baciu, Horia Bogdan, Allen Coliban, Anisia Costescu, Silvia Dinică, Cezar Drăgoescu, Adrian Echert, Dominic Fritz, Florin Gârbacea, Stelian Ion, Liviu Mălureanu, Radu Mihaiu, Radu Miruţă, Ionuţ Moşteanu, Oana Murariu, Claudiu Năsui, Andrei Nistor, Cristina Prună, Lucian Stanciu-Viziteu, Ştefan Tanasă, Oana Ţoiu, Vlad Voiculescu, Adrian Wiener.Cu un președinte și un Birou Politic Național recent alese, luni, delegaţia USR a participat la consultările de la Palatul Victoria. Mai exact, la discuţiile de la Guvern cu privire la calendarul alegerilor."Această discuţie, acest dialog cred că nu-şi avea rostul dacă se înţelegeau între ei, dar se pare că se joacă de-a democraţia. O să vedem dacă doar s-a mimat o consultare sau dacă domnul Ciolacu a fost sincer. Noi am fost fermi, la fel ca în declaraţiile de dinainte, am spus: respectarea legii şi alegeri la termen. Mi se pare absolut incredibil că de astăzi se scumpesc iarăşi toate şi creşte şi preţul la motorină şi la benzină, oamenii sunt îngrijoraţi de faptul că veniturile lor au fost grav afectate în utlimii doi ani, sunt îngrijoraţi de scumpiri. România are nevoie de un preşedinte care să fie alături de români şi de un premier care să ia decizii în interesul lor, nu de a sta la televizor şi de a sta în dezbateri. De cât timp se întâmplă asta? De două săptămâni, de trei săptămâni toată lumea vorbeşte numai despre asta, despre o dată a alegerilor. Oamenii sunt îngrijoraţi de preţuri, de scumpiri, nu de când să mergi la vot", a declarat noul președinte al USR Elena Lasconi, la Guvern.Potrivit liderului USR, discuţiile se concentrează pe alegeri, în timp ce problemele românilor sunt altele. Ea a menţionat că le-a transmis reprezentanţilor Guvernului "să nu se mai joace" şi să se aplece asupra problemelor actuale ale populaţiei - inflaţia şi scumpirile.Întrebată dacă aceste consultări pe care le-a organizat premierul cu partidele pe subiectul datei alegerilor prezidenţiale pot fi doar un joc de imagine, liderul USR a opinat că ar putea fi."Poate fi, dar aş vrea să lăsăm să treacă câteva zile să vedem dacă intenţia a fost sinceră sau a fost doar o mimare", a afirmat Lasconi.Și deputatul constănțean Stelian Ion s-a arătat îngrijorat de faptul că de ieri, 1 iulie, a început o nouă serie de scumpiri iar românii o duc din ce în ce mai greu.„De astăzi (n.r.ieri) începe o serie nouă de scumpiri în lanț, odată cu majorarea prețului pentru benzină și motorină. La Guvern, e forfotă mare, dar nu din cauza scumpirilor. Ciolacu s-a decis să copieze din atribuțiile prezidențiale și să „consulte” partidele politice în legătură cu data alegerilor. Practic, Ciolacu și PSD consultă clasa politică dacă să respecte legea, organizând alegeri la termen, sau să o fenteze, devansând alegerile prezidențiale. Mesajul USR a fost clar: organizarea alegerilor la termen. Totul a fost dat peste cap inițial, pentru a îi lăsa președintelui Iohannis o marjă de manevră dacă i se împlinea vreun vis de a fi numit șef al NATO sau pe o funcție europeană importantă, care ar fi cerut scurtarea mandatului. De aici și înțelegerea dintre PSD și PNL de a organiza alegeri prezidențiale în septembrie. Cum planurile lui Iohannis au eșuat, PSD și PNL nu se mai înțeleg când să fie alegeri. Legea trebuie respectată. Dacă Ciolacu voia consultări politice, temele de dezbateri ar fi atins măsurile legale pentru a nu mai exista fraude electorale, revenirea la două tururi de scrutin pentru alegerea primarilor și depolitizarea AEP, prin demiterea pesedistului Toni Greblă și numirea unui specialist. Discuțiile despre cum să fenteze PSD și Ciolacu legea, puse în ziua în care se scumpește totul în jurul nostru, sunt un paravan pentru a-l ține pe premier departe de explicațiile publice și asumarea eșecului acestei guvernări”, a declarat deputatul constănţean Stelian Ion.