Elena Lasconi, candidatul USR la prezidențiale. „România merită un viitor mai bun”

"E un drum foarte greu, incredibil de greu, dar toată viaţa mea am ales drumul greu. Şi drumul greu mi-a adus cele mai mari satisfacţii. Cred că e de bine, pentru că am ales acest drum dintr-un sentiment pozitiv, acela de iubire. Iubesc România cu toată fiinţa mea şi cred că şi voi, de asta vă aflaţi aici", a afirmat LasconiPreşedintele USR a făcut apel la formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR."Este un moment foarte important. Am spus-o de pe 10 iunie, cred, de când am văzut acea hartă roşie, că 2024 este anul în care putem să îngropăm democraţia din România sau putem să o salvăm. Eu sunt sigură că fiecare dintre voi, fiecare român de bună credinţă îşi doreşte asta. Şi gândindu-mă la buna credinţă, fac apel la toate formaţiunile politice de dreapta să vină să susţină proiectul la prezidenţiale al USR. Spun asta pentru că singura soluţie de prosperitate pentru România este dreapta, din punctul meu de vedere", a mai spus Elena Lasconi.Comisia electorală îşi va continua activitatea şi se va proceda la numărarea voturilor pentru componenţa Biroului Naţional al partidului.Elena Lasconi are 52 de ani, este de profesie economist, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020 este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024.În acest context, colegii de partid ai Elenei Lasconi, de la Constanţa, au transmis un mesaj de susţinere.„Elena Lasconi își dorește o Românie prosperă, sigură și liberă. Un stat care să-și respecte cu adevărat cetățenii. Prea mulți români au fost goniți din casa lor, România. Ei n-au plecat din lipsă de patriotism, au fost dați afară din casa lor de o clasă politică lacomă, care i-a împovărat ca să-și dea privilegii cu nemiluita. Angajamentul Elenei Lasconi și al USR în fața românilor are la bază apărarea democrației și statul de drept, venituri decente pentru românii care muncesc cinstit, un sistem de educație care să pregătească cu adevărat elevii pentru viața reală, un sistem de sănătate în care pacientul este tratat cu grijă și respect, consolidarea apartenenței la NATO și UE. România merită un viitor mai bun. De aceea, Elena Lasconi le propune românilor să-și unească forțele pentru o țară din care aceștia să nu-și mai dorească să plece”, au transmis reprezentanţii USR Constanţa.