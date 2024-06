PNL propune organizarea alegerilor prezidenţiale pe 10 şi 24 noiembrie

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a afirmat marţi, că datele propuse de Partidul Naţional Liberal pentru organizarea alegerilor prezidenţiale sunt 10 şi 24 noiembrie."Datele propuse de Partidul Naţional Liberal sunt cele constituţionale, 10 cu 24 noiembrie. Asta e data constituţională", a spus Bogdan, la sediul PNL, după întâlnirea cu PSD desfăşurată la Guvern.Rareş Bogdan a menţionat că PSD a propus ca date 15 sau 29 septembrie, invocând discuţia din Coaliţie din luna martie."Argumentele au fost discuţia din luna martie, dar care a avut cele două variabile: 50% plus unu pe listă, respectiv candidatură în tandem la prezidenţiale după ce vedem rezultatele. Voturile ne-au arătat că între scorurile cumulate ale celor două partide, PNL şi PSD, şi lista de europarlamentare a existat o diferenţă, PNL a luat aproape 32%, 2,5 milioane de voturi, PSD aproape 36% , 2,9 milioane de voturi, iar lista comună a fost doar de 4,8 milioane", a explicat Bogdan.El a arătat că scopul coaliţiei a fost atins pentru că s-a reuşit aducerea a jumătate plus unul dintre europarlamentari în Parlamentul European. "Ceea ce este foarte important. Am dus 19 europarlamentari din 34", a punctat Bogdan.Răspunzând unei întrebări referitoare la faptul că PSD ar susţine că toată discuţia din coaliţie ar avea la bază faptul că un candidat al PNL nu ar avea şanse să intre în turul al doilea al prezidenţialelor dacă s-ar organiza alegerile pe înţelegerea iniţială, prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a spus: "Este o este o argumentaţie şi o idee aruncată în spaţiu public cel puţin neelegantă. Nu se pune problema, pentru că noi nu facem alegeri pentru partide şi pentru oameni. Noi facem alegeri pentru cetăţenii României şi pentru ceea ce reprezintă România din punct de vedere al stabilităţii şi din punct de vedere al relaţionării externe".El a precizat că "bazinul" PNL este de 2,5 milioane de votanţi, şi are "cel mai bun profil de candidat la prezidenţiale de la mare distanţă"."Acesta este bazinul electoral primar pe care preşedintele PNL, candidatul la prezidenţiale, îl are ca ţintă pentru primul tur. În momentul acesta nu avem o problemă, având în vedere că vom începe o campanie electorală, vom aduce argumente. Avem cel mai bun profil de candidat la prezidenţiale de la mare distanţă, un om care ştie relaţii internaţionale, un bun strateg un tactician, un om extrem de echilibrat, raţional, un om care îşi respectă cuvântul şi care este singurul caz în care a promis că se retrage de bună voie, doar pentru a face loc unui coleg de coaliţie şi a făcut acest lucru deşi aproape toţi analiştii, comentatorii nu credeau acest lucru", a mai spus Rareş Bogdan.