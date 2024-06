Tinerii își găsesc tot mai greu locuri de muncă în Constanța. „Este criză!”

După încheierea studiilor, tinerii își doresc să înceapă cât mai repede să profeseze în domeniile pentru care s-au pregătit. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna ușor, deoarece pot interveni mai mulți factori care pot încetini acest proces.







Majoritatea tinerilor din Constanța își doresc ca după terminarea studiilor să își găsească cât mai repede un job în domeniul pe care l-au studiat. De fapt, realitatea este alta, deoarece unii dintre ei își găsesc foarte greu un loc de muncă pe specializarea studiată, din cauza lipsei de experiență care reprezintă un obstacol semnificativ.

Deși absolvenții au cunoștințe teoretice solide, angajatorii caută adesea candidați cu experiență concretă în domeniu. Joburile part-time în timpul facultății pot diminua acest dezavantaj, dar nu toți tinerii reușesc să își creeze astfel de oportunități.







Adevărul este că tinerii absolvenți țintesc foarte sus încă de la început. Aceștia își doresc un salariu atractiv și un program cât mai flexibil, astfel încât să aibă timp să se ocupe și de viața socială. Întrebați care sunt cele mai dorite și căutate job-uri în Constanța, un grup de tineri a prezentat mai multe variante.







„Mai nou, tinerii țintesc foarte mult către partea de IT (programare), matematică, medicină. Numai că pentru aceste meserii trebuie să tragi tare și să cauți posturi libere pentru că este o piață foarte căutată, iar noi tinerii ne dorim bani mulți cât mai repede. De aceea unii băieți aleg uneori să devină navigatori, pentru că aceste câștiguri pot fi mai mari într-un timp destul de scurt și își pot găsi repede un loc liber pentru a pleca pe mare”, a declarat Ștefan Matei, proaspăt absolvent.







Orașul Constanța nu prea are oferte







Un studiu realizat de eJobs prezintă cât de repede au reușit să se angajeze tinerii din generația Z (cei născuți între 1995 și 2010). Astfel, 32,7% dintre respondenți au reușit să se angajeze la actualul loc de muncă în mai puțin de o lună. Pentru 21,4% procesul a durat între una și două luni, iar pentru 14,1% între două și trei luni. Doar 7,7% au găsit un loc de muncă după mai mult de șase luni de căutări, în timp ce 6,6% au avut nevoie de peste un an pentru a-și găsi jobul potrivit.







În ceea ce îi privește pe tinerii din Constanța situația variază de la unul la altul. Unii dintre ei au fost ajutați de către profesori să se angajeze în domeniu, considerându-se norocoși.







„Pe mine m-au ajutat profesorii foarte mult. Chiar din timpul facultății m-au îndrumat și am reușit să mă angajez în domeniul pe care l-am studiat atâția ani. În prezent sunt încă angajată”, a declarat Ana Maria M., studentă în Constanța.







Alții, după finalizarea studiilor au avut parte de momente grele, zeci de CV-uri trimise și zeci de interviuri, în zadar. Gheorghe G., a absolvit facultatea în anul 2023, pe specializarea informatică. De când și-a încheiat studiile, acesta a încercat să își găsească un job timp de un an pe partea de IT (programare).







„Încă dinainte să termin cu examenul de licență, mi-am dorit să încep să îmi caut un job în IT. Am trimis CV-ul meu la foarte multe companii din Constanța, am fost chiar și la interviuri, degeaba. Pentru mai bine de jumătate de an am încercat să mă angajez în Constanța pe acest domeniu, dar nu am reușit. Am aplicat apoi și în alte țări, tot degeaba. Domeniul IT este unul foarte căutat și cu greu prinzi un post liber”, a declarat tânărul.







În ceea ce privește ofertele de angajare pe care le are orașul Constanța, tinerii nu sunt foarte mulțumiți și susțin că sunt foarte puține locuri de muncă în oraș care sunt și bine plătite.







„Foarte greu îți găsești un loc de muncă în oraș care să fie și bine plătit. Este criză. Am prieteni care nu au reușit să se angajeze nici după jumătate de an de căutări. Majoritatea locurilor de muncă disponibile sunt cele care nu necesită o facultate finalizată, cum ar fi în mall-uri, restaurante de tip fast-food și altele. O bună parte din prietenii mei au plecat la București pentru că acolo există mai multe oferte pe bani mai mulți”, a relatat Alina H., studentă la malul mării.







În concluzie, tinerii din Constanța se confruntă cu numeroase provocări în încercarea de a-și găsi un loc de muncă după terminarea studiilor. Deși au cunoștințe teoretice solide, lipsa experienței practice le îngreunează accesul la posturile dorite. În timp ce unii beneficiază de sprijinul profesorilor sau reușesc să găsească oportunități în alte orașe, mulți alții se luptă cu o piață a muncii limitată și cu cerințe mari din partea angajatorilor.