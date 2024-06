USR își alege președintele. „În momentul ăsta partidul este în moarte clinică”

Drept urmare, pe 24 şi 25 iunie are loc turul 1 al alegerilor, cu posibilitatea unui tur 2 pe 27-28 iunie. După alegerea preşedintelui USR, va fi stabilit noul Birou Naţional al USR, prin vot al delegaţilor la Congres.Cei 24 de noi membri ai noului Birou Naţional vor fi aleşi în Congresul partidului, convocat de preşedintele Cătălin Drulă pentru 29 iunie.Cei șase candidați validați pentru cea mai înaltă funcție în USR sunt următorii: Elena Lasconi, Cristian Seidler, Radu Hossu, Vasile Dincă, Luiza Oancea și Vasile Gabriel Filip, însă șanse reale au doar primii trei candidați.Vasile Gabriel Filip are 46 de ani și este din Constanţa, fiind expert IT certificat. A avut mai multe funcţii în acest domeniu, de la poziţii de execuţie la funcţia de director, şi a activat, de asemenea, ca antreprenor. A avut proiecte în mai multe judeţe din ţară, dar şi în Republica Moldova şi în străinătate. Este absolvent al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, fiind inginer în Electromecanică Navală. Vasile Gabriel Filip activează în filiala USR Constanţa, fiind membru din 2019, dar nus-a remarcat cu nimic evident la nivel local.Acuzațiile grele din interiorul partidului s-au abătut asupra conducerii USR după scorul cu o cifră de la alegerile locale și europarlamentare - sub 10%, sub așteptări și sub AUR. Fără o figură bună la prezidențiale, e greu de crezut că Uniunea Salvați România va sparge ghinionul la parlamentare și e și mai greu de crezut că va supraviețui, după cum recunosc primii trei candidați cu șanse la șefia partidului.În altă ordine de idei, doi dintre candidații USR la președinția partidului sunt de părere că foștii președinți nu mai au ce căuta în echipa de conducere. Radu Hossu a declarat la Digi24 că oamenii din fosta conducere „nu mai au ce căuta la butoane”.„În momentul ăsta partidul este în moarte clinică”, spune Radu Hossu.O declarație identică a fost făcută și de Elena Lasconi. Aceasta a explicat în cadrul emisiunii Insider Politic că foștii președinți ai partidului Cătălin Drulă, Dan Barna sau Ionuț Moșteanu nu ar face parte din echipa de conducere a USR dacă ea va fi aleasă președinte.O primă acuzație e că actuala conducere ar fi luat decizii în cerc restrâns. „Formula magică de cinci” e amintită de toți cei care consideră că eșecul se datorează leadershipului, și anume: Dan Barna, Cristian Ghinea, Vlad Botoș, Vlad Voiculescu, Ionuț Moșteanu. Toți, în jurul președintelui Cătălin Drulă. Dintre ei, doar Drulă a demisionat.Alte acuzații vizează Secretariatul General, care s-ar face vinovat de fraudă la votul intern și de gestionare cel puțin defectuoasă, dacă nu rău intenționată, a bugetului partidului. În plus, susțin rivalii, Alianța USR cu PMP și Forța Dreptei la alegerile locale și europarlamentare ar fi făcut mai mult rău decât bine.