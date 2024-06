Farmaciştii se reprofilează, din cauza salariilor mici. „Câștig mai bine de când pun gene!”

Cândva o meserie considerată de elită, breasla farmaciștilor fiind dintre cele mai respectate, astăzi cunoaște un declin considerabil, pe fondul nemulțumirilor salariale. An de an, sute de absolvenți ai facultăților de Farmacie se reprofilează, considerând că salariile pe care le primesc sunt mizere. Iar situaţia devine din ce în ce mai critică, în ciuda faptului că oriunde întoarcem capul vedem la parterul blocurilor deschise farmacii. Unii pleacă în comerţ şi pot fi văzuţi vânzând haine prin magazine, unii au intrat în domeniul beauty, ca lash artist, cosmeticiene etc. Cert este că patronii de farmacii rămân încet-încet fără salariați specializați, iar toată această situaţie este creată de nemajorarea corespunzătoare a ratei salariale.Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor Constanţa, Horaţiu Mireşan, la nivel de judeţ, Constanţa are, în prezent, în jur de 400 de farmacii. Statistic vorbind, după Bucureşti suntem judeţul cu cele mai multe farmacii din ţară. De exemplu, Clujul, care are mai mulţi farmacişti decât judeţul Constanţa, are deschise circa 320 de unităţi.„Salariul unui farmacist este, în prezent, în jur de 3.000-3.500 de lei, una dintre problemele cu care ne confruntăm fiind fluctuaţia forţei de muncă, din cauza veniturilor mici. De câţiva ani, nu mai există disponibilitatea generaţiilor tinere de a veni la Farmacie, pentru că ele sunt bine ancorate în realitate. Ei spun: vreau să am un anumit salariu. La ora actuală, avem în evidenţa colegiului aproximativ 1.200 de farmacişti, dar activi sunt doar 1.000. Sunt foarte mulţi care se reprofilează şi asta o ştim şi din datele pe care le primim la facultate, de către departamentul care urmăreşte absolvenţii pe piaţa muncii. Din păcate, cum am spus, unii se reprofilează, iar acest lucru a început să se observe încă din timpul pandemiei de Covid-19. Nu pot, însă, să comentez şi nici să judec pe nimeni, pentru că fiecare om are propriul standard de viaţă. Dacă disponibilitatea candidaţilor la facultăţile de farmacie din ţară va continua în acest ritm, va fi o problemă cu forţa de muncă în farmacii. Nu se vor mai găsi farmacişti”, a declarat Horaţiu Mireşan, pentru „Cuget liber”.„Din copilărie îmi plăcea să machiez”Cum spuneam, după cinci ani de facultate, de studiu intens, un farmacist are în jur de 3.000-3.500 de lei salariu. Descurajant, susţin foştii absolvenţi. „Ştiţi câţi ani ne tocim coatele pe băncile facultăţii? Cinci ani. Nu trei, nici patru, câți fac alți tineri, de la alte facultăți. Învățăm extrem de mult, investim în educația noastră permanent, cărți peste cărți cumpărate, iar la final de studii ar trebui să fim recompensați pe măsura efortului depus. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă. Nu suntem plătiți corespunzător. Sumele pe care le primim după absolvire, în calitate de angajați, sunt infime, în raport cu munca depusă. Cu certitudine, din cauza salariilor mici, sute de absolvenți, din întreaga ţară se reprofilează. Acest lucru nu se întâmplă doar în Constanţa”, ne-a declarat Adelina R. Fostă colegă de facultate, Irina M. este conştientă că, cel puţin la acest moment, este o nevoie acută de farmaciști, dar nici cei rămaşi în sistem nu sunt remuneraţi cum ar trebui. „Eu am deja un an şi jumătate de când am intrat în industria beauty. Din copilărie îmi plăcea să machiez, să mă joc cu pensulele, cu machiajele. De când m-am angajat în salonul de înfrumuseţare în care lucrez acum, mi s-au triplat veniturile şi nu regret deloc pasul făcut. Câștig mai bine de când pun gene”, ne-a mărturisit Doina V. O altă colegă de-a ei a preferat să lucreze la mall, dar este mulţumită de salariu şi ture, în timp ce o alta a trecut de la farmacie, la epilat, pensat şi tratamente faciale. „Şi eu sunt foarte mulţumită. Acum câştig mult mai mult decât luam în farmacie”, a adăugat tânăra.