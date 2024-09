Emil Boc: "Nicolae Ciucă e un gardian al democraţiei. Suntem în play off şi jucăm pentru Liga Campionilor"

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, duminică, la Consiliul Naţional al PNL, că acest partid are şi menirea istorică de a da preşedintele României şi că Nicolae Ciucă este "omul potrivit la locul potrivit" pentru această funcţie."Acum trăim asemenea momente, când noi suntem în căutare, ca români, a unei busole politice. Pe bună dreptate se pune întrebarea cine este preşedintele care este capabil să ducă ţara înainte, şi nu spre regres? Cine este preşedintele care este capabil să ofere stabilitate şi securitate ţării când ai război la graniţă? Cine este preşedintele capabil să impună agendă reformistă în interior şi să aibă o agendă europeană pentru România? (...) Cine este preşedintele care este capabil să fie un gardian al democraţiei să apere statul de drept, independenţa justiţiei, să apere drepturile şi libertăţile oamenilor? (...) Un om care a demonstrat servind patria că el atunci când aude o alarmă fuge spre pericol, ca noi ceilalţi să fim în siguranţă, acesta este Nicolae Ciucă", a afirmat Emil Boc.El a spus că PNL are şi menirea istorică să-şi menţină ceea ce a câştigat şi să dea în continuare viitorul preşedinte al României."Avem obligaţia morală pentru toţi cei care au făcut ţara aceasta, pentru toţi cei care au construit din perspectivă liberală România, să ne batem pentru preşedinţia României, pentru că, repet, avem omul potrivit la locul potrivit", a arătat Emil Boc."Suntem în play off şi jucăm pentru Liga Campionilor şi vreau să văd atitudinile de învingători, de Liga Campionilor la Partidul Naţional Liberal. Nicolae Ciucă, viitorul preşedinte al României!", a adăugat Boc.