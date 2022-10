Eveniment special la Constanţa. S-a lansat Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului 2021-2027

Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Constanţa împreună cu Consiliul Judeţean Constanţa au prezentat miercuri seară Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Constanţa între anii 2021-2027. Evenimentul a avut loc într-o locaţie luxoasă, Grand Ballroom Melody Mamaia, iar la acesta au luat parte persoane importante din lumea politică.











Unul câte unul şi-au făcut apariţia oameni precum primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, preşedintele CJC, Mihai Lupu, preşedintele ADDJC, Ana Maria Vătămanu, secretarul de stat Laszlo Borbely, dar şi patronul FC Farul Constanţa şi totodată cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi. De asemenea, au fost prezenţi mai mulţi primari din judeţul Constanţa, oameni de afaceri și alți politicieni. Așa cum era de aşteptat, primul care a luat cuvântul a fost preşedintele CJC, Mihai Lupu.















„În momentul când te angajezi să reprezinți oamenii și le ceri votul, trebuie să le exprimi voința și capacitatea ta de a manageria un lucru. Ca toate aceste lucruri să se întâmple ai nevoie de o evaluare clară. Avem nevoie de oameni înțelepți și de lideri.Ca să putem să realizăm lucruri, avem nevoie de o strategie bună. Nu trebuie să ne îmbrăcăm doar în vorbe politice. Lumea așteaptă de la noi soluții. Așteaptă anumite direcții care să se întâmple. Ne-am gândit foarte clar cu cine facem această strategie. S-a demonstrat că anumite companii care astăzi suferă încă rezistă. Avem facultatea de medicină care poate să genereze specialiști. Avem multiculturalismul în această zonă care pune în valoare performanța etnicilor noștri. Avem nevoie să stabilim ce avem de făcut. Acest lucru s-a realizat prin elaborarea piloților de strategie. În tot acest areal sunt 998 de proiecte dintre care 328 trebuie dezvoltate în toate UAT-urile din Constanța. Prin această strategie avem un document clar și putem să dezvoltăm acest județ. Încă ne încălzim cu lemn. Încă avem păduri defrișate. Încă mai avem 200 de km de drum de pământ. În județul nostru încă mai sunt 50 de localități care nu au apă curentă. Suntem cel mai expus judeţ din România. Avem un spital județean care încă rezistă. Trebuie să scoatem în evidență necesitățile acestui judeţ”, a declarat Mihai Lupu.







Ana Maria Vătămanu: „Avem obligaţia să fim optimişti”



Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Durabilă a judeţului Constanţa, Ana Maria Vătămanu a pus foarte mult accent pe optimism. Ea spune că dacă oamenii sunt pesimişti, atunci lucrurile au toate şansele să meargă spre prost sau foarte prost.



„Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța și CJC au organizat acest eveniment. Lansăm astăzi ( n.r. miercuri) strategia de dezvoltare durabilă a județului Constanța pentru 2021-2027. Nu ne-am putea supăra dacă unii dintre noi ar pleca de aici cu o impresie greșită. Am auzit de multe proiecte în ultimii 30 de ani. Dacă toate acestea ar fi fost îndeplinite, noi nu ne-am mai fi aflat aici. Nu este simplu ca după 30 de ani să vii în fața oamenilor și să prezinți o strategie. Nu e simplu să invoci greaua moștenire. Este un act de curaj să le ceri oamenilor să aibă încredere. Oamenii vor să le fie și bine iar timpurile pe care le trăim sunt de departe de a putea fi definite bine. În vara anului trecut, odată cu lansarea acestei asociații, CJC a pus spre dezbatere publică această strategie. A fost un act provocator. Am avut parte de critici constructive. Pot să vă spun că în ceea ce mă privește totul a meritat. A fost un an de multă muncă. A fost un an al dezbaterilor cu sens și un an pentru o construcție sănătoasă a Constanței. Acestă strategie a fost realizată până la virgulă în acord cu agenda europeană. Dezvoltare Durabilă înseamnă grijă pentru mediul înconjurător. Este nevoie de această strategie. Pesimiştilor le spun că nu e doar vorba despre o bucată de hârtie. În acest moment Constanța nu are niciun port pescăresc. Vrem să facem unul”, a explicat Ana Maria Vătămanu.











Unul dintre cei mai importanţi oameni politici care au fost prezenţi la eveniment a fost secretarul de stat, Laszlo Borbely. El s-a declarat foarte încântat de ceea ce se întâmplă în judeţul Constanţa.





„Îmi face mare plăcere să revin aici. Am o anumită vechime începând din 1990 din a dialoga cu administrațiile publice din țară. Constanța este o zonă mirifică. Ce facem cu ea? Cum ne închipuim această zonă o zonă dezvoltată durabil? Sunteți primul județ din România care are o astfel de strategie până în 2027 și sper că vom avea posibilitatea să ne mai întâlnim să vedem cum se implementează această strategie. Această dezvoltare este un spirit. O viziune. Trebuie să luăm decizii ca generațiile viitoare să trăiască mai bine. A trebuit să concepem o strategie. Avem nevoie de toată lumea. Avem un plan de acțiune pe care l-am finalizat în iunie. Avem Guvernul României, avem un consiliu consultativ, deci stăm bine. Avem o coaliție parteneră cu peste 100 de entități din mediul privat. Avem nuclee care ne-au ajutat enorm. Săptămâna viitoare primii experți din Dezvoltare Durabilă vor fi primii 160 care termină un curs post universitar. Noi vrem să dovedim că suntem buni. Suntem buni. Avem una din cele mai frumoase țări din Europa. Trebuie să fim mai pozitivi și să construim o societate durabilă”, a spus şi Laszlo Borbely.

















Mesajul lui Nicolae Ciucă rostit de Mircea Budean, șeful cancelariei premierului: "Vă felicit pentru finalizarea acestui document important care este integrat strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă 2030. Trebuie să valorificăm resursele naționale. Soluțiile sunt orientate în aceste direcții. Am alocat peste 90 de miliarde de lei pentru investiții. Am operationalizat planul național de redresare și rezilierea și am semnat contracte de finanțare de interes pentru cetățeni. Infrastructura, servicii publice și altele. Județul Constanța este beneficiar al multora dintre aceste proiecte. Unul din cele 9 proiecte este pentru Constanța. Este vorba de construirea unei noi linii electrice aeriene. Oferim finanțare de 45 de miliarde de euro din care 35 sunt fonduri europene nerambursabile. Constanța va fi beneficiar direct al acestor investitii. Succesul lor este garantat. Constanța este un bun exemplu de mobilizare. Sub aspect de mediu mare parte din biodiversitatea României se datorează Constanței. Guvernul României vă este alături. Va stam la dispoziție oricând. Rămâneți deschiși și răspundeți așteptării mediului de afaceri și al cetățenilor"













Marin Țole, secretar de stat Ministerul Dezvoltării: "Vă multumesc ca sunteți aici. Mă bucur să fiu în rândul dumneavoastră având în vedere faptul că aici reprezintă ce este mai important și mai bun în județul Constanța. Ministerul Dezvoltării a fost intotdeauna alaturi de dumneavoastră. Noi susținem dezvoltarea teritorială la nivelul județelor din România. Apreciem inițiativele autorităților publice. Salutam demersul CJC care a elaborat strategia de Dezvoltare Durabila pentru 2021-2027. În elaborarea politicilor trebuie facuta in vedere și dimensiunea teritorială. La finalul anului 2020 a fost aprobată agenda teritorială 2030, un viitor pentru toate teritoriile. În ceea ce priveste finanțarea proiectelor pentru perioada aceasta precizăm faptul că Ministerul Dezvoltarii gestionează programe cu finanțare din fonduri europene. Sunt pete 540 de milioane de lei alocate prin PNDL 1. Vin cu Anghel Saligny iar dumneavoastră veți beneficia de peste un miliard de lei. Suntem alături de constănțeni"