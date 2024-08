George Simion și-a prezentat programul electoral pentru sport

Preşedintele AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidenţiale, a prezentat sâmbătă, Planul SIMION pentru Sport. Evenimentul a avut loc lângă Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu”, închis de mai bine de şase ani din cauza situaţiei de degradare.Creşterea numărului de copii şi tineri care practică sportul, acordarea de burse sportive, dezvoltarea infrastructurii sportive, dar şi introducerea unei cote obligatorii din cifra de afaceri a multinaţionalelor şi a companiilor care să meargă către sportul românesc sunt principalele puncte din "Planul Simion pentru Sport", prezentat sâmbătă de liderul AUR, George Simion."Vin astăzi în faţa voastră în calitate de candidat la alegerile prezidenţiale. (...) La modul concret, viitorii noştri consilieri la Sectorul 5 au obligaţia ca acel bazin olimpic care a existat în Sectorul 5 să fie reconstruit în următorul an cel puţin la nivel de temelie. (...) Ştiu că există un proiect european în acest sens. Vreau ca la nivel de mentalitate, la nivel de gândire educaţia fizică şi sportul să se practice de la minus 9 luni la 80 plus. Vreau ca fiecare român să aibă şansa să facă sport, (...) de la minus 9 luni la 80 plus şi includerea educaţiei fizice şi a sportului în domeniul sănătăţii. Ţine de sănătatea naţiunii noastre ca un număr cât mai mare de cetăţeni să facă sport", a precizat George Simion, într-o conferinţă de presă susţinută la Complexul "Lia Manoliu".El a precizat că principalul punct al planului său pentru sport este creşterea numărului de copii şi tineri care practică sportul, dar şi regândirea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar."Punctul 1 - creşterea numărului de copii şi tineri care practică sportul. (...) Nu avem baze sportive, nu avem federaţii care să aibă campanii publice de captare a copiilor şi tinerilor, iar şcolile, liceele, universităţile sunt pline de scutiţi medical. (...) David Popovici nu este un rezultat al sportului românesc, este o excepţie în sportul românesc. David Popovici este un rezultat al familiei sale care l-a dus de la vârsta de 4 ani să practice înotul. (...) Eu cred în implicarea părinţilor şi a familiilor în viitorul României prin sport şi cred că putem duce numărul românilor care nu practică niciun sport, care în acest moment este de peste 63%, sub media europeană de 46%. Cred că viitorul României prin sport începe prin şcoală şi de aceea trebuie regândită Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar", a susţinut liderul AUR.Potrivit acestuia, trebuie acordate burse sportive şi trebuie organizate competiţii sportive la nivel preşcolar, şcolar şi universitar, iar sportivii de performanţă aflaţi la final de carieră să fie angajaţi în postura de ambasadori ai federaţiilor pentru relaţia cu mediul de business, autorităţi şi comunitatea sportivă internaţională.