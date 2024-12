În această dimineață, Călin Georgescu a mers la secția de vot Mogoșoaia. ”Românii vor să voteze”

Candidatul dreptei radicale Călin Georgescu a mers, duminică dimineață, la secţia de vot la care este arondat, din Mogoşoaia, unde a fost întâmpinat de susţinători. El cere deschiderea urnelor pentru că „buletinele sunt tipărite” şi „românii vor să voteze”, deși CCR a anulat alegerile prezidențiale, relatează hotnews.ro.„Am venit cu flori şi cu rugăciune”, spune candidatul ajuns la faţa locului. „Astăzi este ziua Constituţiei şi nu mai este nimic constituţional în România. Nu pun pe nimeni să facă nimic, este pur şi simplu un moment de reculegere. Astăzi trebuia să fie turul II al alegerilor prezidenţiale, acest vot a fost anulat, se anulează însăşi libertatea noastră”, mai spune el.„Domnilor, deschideţi secţiile, buletinele sunt tipărite, românii vor să voteze”, a spus candidatul dreptei radicale în primul tur al alegerilor prezidențiale, care a fost anulat printr-o decizie a Curții Constitiționale.Întrebat de un jurnalist dacă Rusia este o amenințare la adresa României, Călin Georgescu a răspuns: „Nimeni nu este o amenințare la adresa României”.„Ei aveau informații că am peste 80% în diaspora. De asta au oprit turul 2 de vot. NATO este o organizație defensivă. Este bine că suntem în NATO, atâta timp când rămâne o organizație defensivă. Eu am spus că strategia mea este strategia păcii”, a mai spus el.Un jurnalist l-a întrebat dacă faptul că astăzi a scos azi înseamnă pace, Georgescu a spus: „Cine a scos oamenii în stradă? Eu am îndemnat poporul român la pace mereu”.„Partidele politice vor dispărea în sensul că nu-și vor mai putea urmări doar propriile interese”, a mai spus el, adăugând că „nu mă interesează companiile străine. Cei care muncesc în companii româneşti vor munci în companii românești”.Georgescu a fost întrebat despre raportul SRI care vorbește despre o operațiune pregătită din timp, în favoarea lui Călin Georgescu . „Sunteți mirați de puterea poporului român”, a spus el.Întrebat dacă îl știe pe Bogdan Peșchir, despre care SRI susține că i-a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok cu sute de mii de euro, Călin Georgescu a spus: „Nu știu cine este Bogdan Peșchir”. Eu nu îl cunosc”.După mai multe întrebări ale jurnaliștilor prezenți în fața secției de votare, inclusiv „De ce ați scos oamenii în stradă? Cum veți face pace în Ucraina? De ce îl considerați pe Putin patriot?”, Georgescu a spus: „Ați fost atenți la ce am spus? Dumnevoastră de ce amenințați? Nici nu știți ce spuneți! Eu pun întrebări!”.Zeci de susţinători ai lui Georgescu s-au strâns în fața secției de vot. El a anunțat de sâmbătă seară că va „fi mâine la secția de votare din Mogoșoaia (la ora 8:00) și va aștepta să-și poată exercita dreptul de vot”.Sursa foto: stiripesurse.ro