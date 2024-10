În aceste momente la Pavilionul Expozițional, din Mamaia are loc “Întâlnirea regională Alianța Forțelor de Dreapta PMP - Forța Dreptei - Alternativa Dreapta - PNT Maniu Mihalache”. Sunt prezenți Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei și candidatul partidului la alegerile prezidențiale și Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară.

Cu această ocazie au fost prezentați candidații pentru Senat și Camera Deputaților.

Lista candidaților Forța Dreptei, filiala județeană Constanța pentru alegerea Senatului: Tănase Antonel, Scarlat Liviu, Călin Remus, Stîngă Carmen-Adriana, Petruț Mariana, Mazăre Livia-Dorina, Andrei Coval.



Lista candidaților Forța Dreptei, filiala județeană Constanța pentru alegerea Camerei Deputaților: Palaz Claudiu-Iorga, Tănase Cristian, Pitu Vasile, Turcu Daniel, Scrieciu Mihaela-Antonela, Dumitrașcu Costel-Aurelian, Kiusep Ihsan, Călin Andrei-Stelian, Scacioc Elena-Roxana, Tomescu Eugen-Aurel, Suliman Metin, Chiriac Ștefan-Cristian, Rusu Ane-Marie, Papuc Cătălin-Florin





Întâlnirea regională AFD a început cu intonarea imnului de stat.





Claudiu Palaz, președintele filialei PMP Constanța: "Nu suntem doar un moft. Vrem să facem ceva, nu doar încercări. Vă mulțumesc tuturor care ați venit în aceasta seară. Mulți dintre colegii noștri au fugit. Adevăratul PNL este reprezentat de Ludovic Orban. Cei de acum sunt un PSD mai mic."







Robert Țicleanu, președinte interimar PNȚMM: "Am primit cu bucurie invitația de a ne alătură acestei alianțe. Alianța aceasta reprezintă adevărata opoziție. Aici sunt partidele care înțeleg că interesul național este mai presus decât orice altceva. La granițele noastre se desfășoară un război crud. Cei care locuiți în această parte de țară știți mai bine decât oricine să te învecinezi cu o zonă de conflict. De aceea avem nevoie de un președinte care să înțeleagă aceste provocări. Avem nevoie de un președinte care să navigheze prin furtună. Acest președinte este Ludovic Orban. Ne confruntăm cu un afront la adresa democrației. Avem alegeri locale într-un singur tur. Am avut alegeri europarlamentare și locale comasate. Avem alegeri parlamentare și prezidențiale amestecate. Avem o putere ilegitimă. Unul din partidele care se consideră de dreapta promovează politici de stânga. Ne îndreptăm către un sistem centralizat care generează numeroase efecte negative. Ne trebuie un nou președinte și o nouă majoritate parlamentară. Acesta este Ludovic Orban"







Antonel Tănase, candidat la Senat: "Astăzi avem un singur lucru de făcut. Să ne asigurăm cu toții că președintele Ludovic Orban va intra în turul al doilea și va câștiga președinția României. Ludovic Orban știe ce face, știe ce spune și va câștiga. În momentul în care Ludovic Orban va intra în turul al doilea, noi vom beneficia de cea mai mare zestre de toamnă pe care ne-o va oferi România. Nu mai avem timp de pierdut. Mai sunt puține zile până când începe campania de prezidențiale. Fiecare dintre dumneavoastră poate să intre pe internet și să facă promovare. Să promoveze această alianță. Românii trebuie să afle că Ludovic Orban a fost premier în cea mai grea perioadă post război din România. Lumea trebuie să înțeleagă că nu Ludovic Orban a obligat românii să își facă vaccinuri. El a încurajat economia și întreprinzătorii. Un sistem ticălos în septembrie 2021 ne- a obturat drumul nostru aducând la guvernare PSD pentru confortul celui mai mare turist din istoria României, Klaus Iohannis. Ludovic Orban a reușit să se opună. Noi l-am urmat și am creat această forță care astăzi trebuie să învingă. Așa să ne ajute Dumnezeu!"







Claudiu Palaz: "Ludovic Orban a simțit gustul trădării. Nu am să uit niciodată cu câtă patimă a susținut tot ceea ce a fost candidat al PNL, inclusiv pe trădătorul de Klaus Iohannis care i-a înfipt cuțitul în spate. Actualii liberali sunt băieți buni dar nu se pot ține de cuvânt. Din acest motiv Ludovic Orban a ales drumul său. Ne dorim o alternativă. Vreți să schimbați ceva? Susțineți-l pe Ludovic Orban. Orban vorbește fără hârtie ceea ce este mare lucru. Nu avem nevoie de unul care face covrigi sau de una care umblă în halat prin toată țara. Cred în Ludovic Orban! Trebuie să fie președintele României!"







Eugen Tomac, președinte PMP: "Mă bucur că ne reunim astăzi aici la acest eveniment important, că ne pregătim de o bătălie dură. O bătălie pentru viitorul națiunii noastre. O bătălie pe care ceilalți actori o cred deja câștigată. Așa a crezut și Adrian Năstase, așa au crezut și Geoană, Ponta și alții. România nu este cea pe care vor sa ne-o prezinte ei zi de zi. România reală știe foarte bine să cântărească, să ia decizii și să voteze. Trebuie să îi convingem pe români că nu toți suntem ca cei care ne conduc acum"







Eugen Tomac: "Eu am fost alături de Ludovic Orban atunci când a fost premier. A trimis PSD-ul acasă atunci când era în opoziție. Așa cum a reușit să îi trimită acasă, așa trebuie să strângem om cu om în jurul nostru și să îl convingem să vină alături de Ludovic Orban. Ceilalți candidați sunt oameni care nu au nicio experiență. George Simion nu a muncit o zi. Este un măscărici. România nu sunt ei. România reprezintă toți românii care s-au săturat de aceste creaturi. Ludovic Orban a fost ministru, președinte al Camerei Deputaților, premier. Este un bun patriot. Când țările mari din Europa au decis că trebuie să dea o directivă nouă pentru a sugruma transportatorii români, a murit cu ei de gât. Este un om care nu se teme. Mergem cu toată forța pentru a-i convinge pe români că avem cel mai bun președinte, Ludovic Orban!"













Ludovic Orban: "Mă bucur să fim astăzi împreună la această frumoasă întrunire. Începem o campanie extrem de importantă pentru viitorul României. Putem să facem campania la fără frecvență sau cu viteza a doua sau cu piciorul pe frână, însă eu vă cer să o facem cu piciorul pe accelerație. Asta este șansa noastră. Realitatea este că Eugen Tomac, cu mine și cu alți colegi am păstrat un soi de naivitate să ne imaginăm că ar exista oameni ca noi în politică. Iată că am luat amandoi încă o țeapă din partea unora pe care era gata gata să nu treacă pragul electoral la europarlamentare. Oricum nu am putut din cauza lor să trecem pragul electoral în 25 de județe. Ei în loc să înțeleagă că doar cu oameni de caracter putem să învingem. Nu este rău. Măcar acum suntem oameni apropiați care avem convingeri apropiate. Nu putem fi suspectați de nimic. Suntem dreapta autentică și liberală"