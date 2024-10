Ludovic Orban, candidat la prezidenţiale din partea Alianței Forțelor de Dreapta

Congresul Alianţei Forţelor de Dreapta liberal-conservatoare a ratificat, sâmbătă, constituirea alianţei formate din Forţa Dreptei, Partidul Mişcarea Populară, Alternativa Dreaptă şi Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache şi a validat candidatura lui Ludovic Orban la alegerile prezidenţiale.







Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei, a afirmat că intrarea în această competiţie este "apogeul" carierei sale, iar candidatura sa nu reprezintă "un moft".







"Intrarea în această competiţie este apogeul carierei mele politice şi este lucrul care mă onorează cel mai mult în toţi cei 35 de ani de când am intrat în politică, de când am îmbrăcat haina liberală şi de când slujesc cetăţenii români, indiferent ce funcţie publică am deţinut de-a lungul timpului. Nu am intrat în cursa asta ca să mă aflu în treabă, nu am intrat în cursa asta ca să fiu un candidat oarecare. Am intrat în competiţia pentru funcţia de preşedinte al României cu voinţa de a câştiga, cu voinţa de a da izbânda de care are nevoie România pentru a reveni pe drumul drept", a declarat Orban.

Potrivit acestuia, candidatura sa este rezultatul unei munci şi a unui efort pe care l-a făcut de 35 de ani, indiferent ce funcţie a avut, potrivit Agerpres.







El a susţinut că primul şi cel mai important angajament pe care şi-l ia este ca în România să existe o democraţie autentică, veritabilă, "nu o partitocraţie în care cei care au carnetul bun nu trebuie să respecte legea, iar cei care n-au carnetul de partid sunt călcaţi în picioare".







De asemenea, Ludovic Orban a afirmat că în viaţa sa nu a stat în "poziţia ghiocel" şi nu o va face nici de acum înainte, menţionând că, în calitate de preşedinte, va transparentiza toate cheltuielile publice.







"Nu voi fi un preşedinte jucător, voi fi un preşedinte luptător, un preşedinte care se luptă pentru valorile, principiile, ideile şi soluţiile care sunt potrivite şi necesare în România, un preşedinte care se luptă cu oricine, cu orice fel de inamic care va încerca să stea în calea aplicării programului pe care vreau să îl aduc pentru ţara noastră. Voi fi un preşedinte care va respecta Constituţia, dar voi fi un preşedinte care va face mult mai mult decât ceea ce îi cere Constituţia, pentru că România are nevoie de un preşedinte care să fie implicat 100%, de dimineaţă până seară, în aducerea României pe direcţia corectă în postura de stat european respectat", a explicat el.







"Duceţi-mă în turul doi şi îl bat pe Ciolacu de îi sună apa în cap", a transmis Ludovic Orban.

În cadrul reuniunii, preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că Alianţa Forţelor de Dreapta "se va bate de la egal la egal cu ciuma roşie şi cu cei care s-au predat PSD" şi reprezintă "singura alternativă la acest mamut creat de PSD".







"Ludovic Orban este cel mai bun candidat pentru funcţia de preşedinte al României, un om care ştie politică, cunoaşte foarte bine instituţiile statului, a fost prim-ministrul Guvernului României, a fost şi este parlamentar, a fost ministru, este un om politic curajos, este un om politic cinstit, este un om politic care nu are nimic de ascuns în comparaţie cu ceilalţi care îşi inventează doctorate, îşi inventează bacalaureate, îşi inventează CV-uri pentru a fi altfel prezentaţi în faţa românilor. (...) Mergeţi şi spuneţi-le românilor că au cu cine vota", a spus Tomac.







La reuniunea desfăşurată la Aula Universităţii Politehnica din Bucureşti au participat delegaţi de la cele patru partide politice, precum şi primarul general al capitalei, Nicuşor Dan.