LIVE TEXT. Ludovic Orban, la Constanța: "Românii sunt mai săraci! Perspectivele sunt foarte proaste"

UPDATE. Ludovic Orban: Ludovic Orban: "Scopul oricărei guvernări trebuie sa fie atenția pentru oportunitățile oamenilor. Trebuie să avem forță de muncă și competitivitate. De doi ani de zile avem o guvernare care este ca un cancer pentru România. Cele mai nocive fenomene economice au avut loc în timpul guvernării PSD și PNL. De când s-a instalat la putere această coaliție toxică puterea de cumpărare a veniturilor românilor a scăzut. Comportamentul economiei este extrem de îngrijorător. Actuala guvernare s-a instalat într-un an la care economia a fosta 6 la sută, în timp ce ei au dus-o la 1 la sută. Performanța actualei guvernări este catastrofală. Investițiile au scăzut cu 18 la sută. A crescut cu 30 la suta numărul firmelor care intră în insolvență. Sectorul de construcții în România este în regres. Românii sunt mai săraci și perspectivele românilor sunt foarte proaste. Avem peste 60 de localități în care li s-a interzis cetățenilor dreptul de vot de către un guvern care a călcat în picioare Constituția. Ultima prostie făcută de actuala guvernare este angajarea răspunderii pe creșterea fiscalității. Gaura bugetară de 20 de miliarde a fost produsă de ministrul finanțelor in data de 5 aprilie. Guvernul nu a luat nici o măsură. Soluțiile sunt greșite, cele pe care le găsesc ei. Actuala guvernare nu se pricepe la economie. Nu este prima creștere de fiscalitate care e decisă de actuala guvernare. Ei vin cu niște măsuri aplicate în premieră care reprezintă niște cârpeli. Soluțiile implicite pe care le are guvernul sunt cheltuielile nesăbuite și o îmbunătățire a colectării. În România există o evaziune fiscală provocată de către cei care guvernează România. În loc să reducă drastic cheltuielile, în loc să promovăm digitalizarea, actuala guvernare a crescut noi taxe și impozite. Forța Dreptei alături de USR a luat o decizie și anume aceea de a declanșa controlul de constituționalitate. O mare parte dintre argumentele pe care le folosim se regăsesc în documentul oficial de la ministerul justiției. Ministrul Justiției nu a ținut cont de așa ceva. Actuala Curte Constituțională este produsul politic al unor partide din actuala guvernare."







Școala politică a Tineretului Forța Dreptei se desfășoară și azi, la Mamaia, Hotel Victoria.Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, susține, în aceste momente, o conferință de presă alături de președintele filialei Forța Dreptei Constanța, Bogdan Bola, și de președintele organizației de Tineret, Cristian Opriș.În cele două zile ale Școlii politice, tinerii au avut parte de cursuri și module de lucru dedicate activității politice, comunicării și campaniilor electorale.