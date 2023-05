Petiție pentru înființarea unui sens giratoriu pe bulevardul Lăpușneanu, la intersecția cu strada Suceava

„A fost trasată linie dublă continuă, astfel că nu se mai poate vira la stânga spre cartier și ne obligă, astfel, să parcurgem distanța până la sensul giratoriu din zona Dobrogea și să întoarcem. Pe o arteră intens circulată, să se stea și mai mult în trafic! Mai mult, a fost desființat și sensul giratoriu de la intrarea în City Park Mall, dar chiar și așa sunt mulți șoferi care se comportă ca și cum sensul ar exista în continuare, întorc în dreptul intrării, taie linia dublă continuă. Plus, sunt și cei care taie linia pentru a intra în cartier, ceea ce reprezintă un risc în plus de accidente”, a semnalat un cititor pentru „Cuget Liber”.



Locuitorii din Tomis Nord parcurg 2,5 kilometri în plus, pentru a intra în cartier





Forța Dreptei Constanța a lansat o petiție, pe platforma Declic, vizând strângerea de semnături pentru a se solicita autorității locale amenajarea unui sens giratoriu la intersecția b-dului Alexandru Lăpușneanu cu strada Suceava. Până în prezent, petiția a fost semnată de peste 1.000 de persoane.





„După ultimele reconfigurări ale bulevardului Alexandru Lăpușneanu, precum și cele din zona fostului sens giratoriu de la Dobrogea, constănțenii care locuiesc în cartierul Tomis Nord nu mai au niciun loc de întoarcere pentru autoturisme decât în Mamaia. Acest lucru demonstrează că actuala administrație, în frunte cu primarul Vergil Chițac, nu se gândește la problemele de zi cu zi ale constănțenilor. În numele fluidizării traficului în zonă, constănțenii suferă și sunt obligați să parcurgă distanțe inadmisibil de lungi pentru a ajunge acasă. Astfel, dacă ies din parcarea City Park sau efectuează viraj dreapta de pe str. Soveja, pe Lăpușneanu către Dobrogea, constănțenii sunt obligați să meargă 2,5 km până la primul sens giratoriu din stațiunea Mamaia. Pentru ca această problemă să fie rezolvată «din fașă», Forța Dreptei Constanța va solicita de urgență actualei administrații să amenajeze un sens giratoriu la intersecția străzii Suceava cu bulevardul Alexandru Lăpușneanu, care să permită constănțenilor să întoarcă sau să ajungă mai repede la locuințele lor. Așa cum ar fi normal”, se arată în prezentarea petiției.





„Un sens giratoriu la intersecția menționată ar fluidiza traficul, ar permite un acces mai rapid și facil în cartierul Tomis Nord și ar îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor”, se mai arată în document. Zilele trecute, deputatul Bogdan Bola, reprezentant al partidului, a fost în zonă alături de mai mulți membri și spune că toți cei cu care a vorbit au susținut ideea.





„Am continuat ieșirile pe stradă pentru a discuta cu constănțenii. Fără promisiuni, fără vorbe goale. Strângem în continuare semnături pentru a repara (măcar) una dintre aberațiile administrației. Și, da, toți cei cu care am vorbit din zonă ne dau dreptate și semnează petiția. Ne semnalează probleme a căror rezolvare presupune doar bun simț și puțină înțelegere”, a afirmat Bogdan Bola.





Pe lângă faptul că s-au împuținat considerabil locurile de parcare din zonă, odată cu desființarea celor de pe bulevard, ceea ce îi indignă cel mai tare pe oameni este imposibilitatea de a mai vira la stânga, pe strada Suceava, de pe artera principală. Autoritățile locale au anunțat implementarea încă din vara anului trecut, iar din toamnă a fost trasată linia dublă continuă, obligându-i astfel pe locuitorii cartierului învecinat Parcului Tăbăcărie să parcurgă cel puțin 2,5 kilometri în plus, până în zona Dobrogea, pentru a face sensul giratoriu.