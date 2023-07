Deputatul Forţa Dreptei din Constanţa, Bogdan Bola, cere vehement desfiinţarea Ministerului Familiei

În ultimul timp s-au ivit foarte multe reacţii în lumea politică din România în ceea ce priveşte Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Acest lucru a apărut mai ales după cazul „azilelor groazei”, ştire care a făcut furori în ţara noastră. Parlamentarii noştri nu au rămas indiferenţi, nici cei de la nivel central, dar nici cei de pe plan local, din Constanţa.Deputatul Forţa Dreptei din Constanţa, Bogdan Bola, a cerut de mai multe ori până în prezent desfiinţarea acestui minister. Motivul pe care îl invocă este acela că nu este eficient şi mai mult decât atât, acest minister nu a reuşit să înfiinţeze direcţiile judeţene pentru tineret. Asta în ideea în care Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse este înfiinţat de aproximativ un an şi jumătate.Bogdan Bola a şi iniţiat un proiect prin care cere desfiinţarea acestui minister şi aşteaptă acum nerăbdător să vadă ce se va întâmpla în viitorul apropiat.Reacţiile din lumea politică din România rezonează cu ideea lui Bogdan Bola. Inclusiv USR şi PNL cer desfiiţarea acestui minister, acum rămâne de văzut care va fi deznodământul.„Am inițiat și depus un proiect legislativ de desfiinţare a Ministerului Familiei și Tineretului, instituție care nu a mai existat ȋn România până la Gabriela Firea şi care nu are corespondent la nivelul Comisiei Europene.600% a fost creşterea bugetului acestui Minister al Familiei ȋn 2023 faţă de 2022. Mai cunoaşte cineva vreun minister care să aibă o creştere de 600%? Dar ştie cineva oare ce face acest minister? Ăsta nu mai e minister, ci mai degrabă un mister pentru toată lumea. Zero activitate pentru tineret. La un an şi jumătate de la ȋnfiinţare nu a fost ȋn stare nici măcar să ȋnfiinţeze direcțiile județene pentru tineret. Activitatea practică, pe acest subiect, este un mare zero barat. Marile programe pentru creșterea natalității sunt un eșec lamentabil, cu doar 605 deconturi pentru farmacii și 215 deconturi pentru clinică la jumătatea anului 2023, deşi, repet, bugetul acestui Minister a crescut cu 600% faţă de anul trecut. Programele StudentInvest și FamilyStart, alt eșec. Niciunul din aceste programe nu reprezintă cu adevărat interes pentru tineri și nici pentru instituțiile de credit, drept urmare au fost modificate și astăzi nici nu se mai adresează în special tinerilor.Asta ȋnseamnă să faci lucruri doar pentru a da bine ȋntr-o conferinţă de presă, să faci lucruri doar ȋn scop electoral, fără să ţii cont de nevoile reale ale tinerilor şi să vii cu măsuri care ȋntr-adevăr să răspundă acelor nevoi şi aşteptări”, a transmis Bogdan Bola.După ce a demisionat din PNL şi a ales să-l urmeze pe Ludovic Orban în Forţa Dreptei, Bogdan Bola a iniţiat mai multe proiecte eficiente care ar putea fi benefice pentru judeţul Constanţa.Rămâne de văzut dacă iniţiativa lui va avea succes şi dacă într-adevăr acest lucru ar fi benefic pentru Constanţa, dar şi pentru România.