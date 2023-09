Se solicită reînființarea sensurilor giratorii de pe Lăpușneanu! De ce nu se poate?

Semnalam, într-o ediție anterioară a „Cuget Liber”, faptul că a trecut un an de la desființarea sensului giratoriu de la City Park Mall, dar nimic nu s-a îmbunătățit în traficul din zonă, ba din contră! Șoferii continuă să vireze spre stânga, tăind linia continuă, existând mereu riscul producerii de accidente rutiere.







Obiectivul proiectului: „reducerea dependenței de autovehiculul personal”!





Am transmis, din nou, constatările noastre reprezentanților Primăriei Constanța, cu fotografii elocvente realizate la fața locului, împreună cu mesajul cetățenilor care doresc reînființarea sensurilor giratorii. Răspunsul a venit prompt, invocând prevederile proiectului de reabilitare.





„Linia continuă a fost instituită pe toată lungimea bulevardului, de la Gară până la intrarea în stațiunea Mamaia, cu excepția intersecțiilor semaforizate, luând în calcul obiectivul general al proiectului, respectiv: îmbunătățirea mobilității urbane în municipiul Constanța, prin resistematizarea infrastructurii de transport corespunzătoare arterelor rutiere b-dul 1 Decembrie 1918 și b-dul Alexandru Lăpușneanu, în vederea încurajării utilizării modurilor de transport mai prietenoase cu mediul, prin creșterea atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale, precum și adaptarea la nevoile persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă.





Totodată, vă aducem la cunoștință că obiectivul proiectului se încadrează în obiectivele Uniunii Europene privind reducerea emisiilor de carbon provenite din transporturi, prin reducerea dependenței de autovehiculul personal și descurajarea utilizării acestui mod de deplasare.





Recomandăm conducătorilor auto să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră”, a fost răspunsul transmis de Primăria Constanța.





Altfel spus, parafrazând cele precizate de administrația publică locală, obiectivul proiectului nu este... să le facă viața mai ușoară șoferilor constănțeni, ci să-i determine să renunțe să mai circule cu autoturismul personal (sic!). În consecință, oricât s-ar plânge constănțenii că traficul în municipiul Constanța devine de nesuportat, nu vor avea câștig de cauză, căci, de fapt, exact asta se urmărește... să nu se mai circule cu mașinile personale!







Peste 2.700 de semnături strânse de Forța Dreptei pentru un sens giratoriu la intersecția cu strada Sucevei





Faptul că locuitorii doresc reinstituirea unui sens giratoriu în zona Parcului Tăbăcăriei este evidențiat și de demersurile făcute, încă de la începutul verii, de cei de la Forța Dreptei. Deputatul Bogdan Bola a precizat pentru „Cuget Liber” faptul că au lansat o petiție pentru înființarea unui sens giratoriu la intersecția cu strada Sucevei, demers ignorat de primărie până în prezent. „Noi am strâns semnături de la oamenii din cartier, din zona respectivă, privind construirea unui sens giratoriu la intersecția dintre bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Sucevei. Demersul nostru a fost foarte bine primit, au fost peste 2.700 de semnături, oamenii au exprimat numeroase nemulțumiri. Petiția a fost depusă la Primăria Constanța, dar nici după atâtea luni nu am primit niciun răspuns. Vom reveni cu adrese, vom insista! Dacă tot vorbim despre așa-zisa «mobilitate urbană» invocată, cum pot fi puși oamenii să circule câte 2 – 3 kilometri în plus, să aglomereze traficul pentru a reuși să intre în cartierul de domiciliu, prin desființarea sensurilor giratorii? În loc să se fluidizeze, traficul a fost îngreunat, aspect reclamat de toată lumea. O altă nemulțumire, de exemplu, viza faptul că pe strada Sucevei au fost desființate parcările în spic, pentru a fi hașurate altele, de-a lungul carosabilului, reducându-se astfel numărul de locuri”, a precizat deputatul Bogdan Bola pentru „Cuget Liber”.



„Echipa de la primărie dă dovadă de lipsă de interes și imaginație!”





Nici aspectul invocat în repetate rânduri de reprezentanții administrației publice locale – atât oficial, cât și neoficial! –, cum că proiectul de reabilitare, așa cum a fost făcut, cu lipsurile lui, fiind pe fonduri europene nu mai poate fi modificat, nu este susținut de deputatul Bogdan Bola.





„Ni se tot spune că atunci când faci un proiect pe fonduri europene nu mai poți schimba nimic. Nu este adevărat! Poate fi solicitată modificarea proiectului, în aceeași sumă de bani alocată, dar fără a fi modificat scopul. Adică, se poate solicita instituției europene modificarea proiectului, dovedindu-se problemele apărute în momentul implementării. Dar modul în care procedează echipa aflată în primărie dă dovadă de dezinteres și lipsă de imaginație!”, a precizat pentru „Cuget Liber” deputatul constănțean.





Deputatul din Forța Dreptei, Bogdan Bola, a oferit pentru „Cuget Liber” informații atât cu privire la demersurile care pot fi realizate de autoritatea locală, dar și cu privire la cele făcute în numele locuitorilor din Tomis Nord, până în prezent fără succes!Schimbările implementate pe bulevardele Alexandru Lăpușneanu și 1 Decembrie 1918 în cadrul proiectului de reabilitare „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gara CFR și stațiunea Mamaia” sunt descrise de participanții la trafic în multe cuvinte colorate, dar niciunul nu invocă ... pretinsa „mobilitate urbană”. Facem referire cu precădere la instituirea liniei continue pe toată lungimea celor două bulevarde și desființarea sensurilor giratorii. Este vorba despre cele de la intersecția bulevardului 1 Decembrie 1918 și strada București și de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intrarea în parcarea City Park Mall.