Ion Dumitru, decis să candideze la Primăria Adamclisi! „Avem multe proiecte, condiţia este să muncim”

În comuna Adamclisi din judeţul Constanţa există foarte multe proiecte care sunt în implementare, dar şi unele care sunt aproape finalizate. Viceprimarul cu atribuţii de primar, Ion Dumitru, de la PNL, a dezvăluit pentru „Cuget Liber” o parte dintre aceste proiecte care sunt extrem de importante pentru comunitatea din Adamclisi.„Am semnat câteva contracte de finanţare. Vom construi o grădiniţă nouă şi vom renova căminul cultural din localitatea Zorile. În maxim o lună de zile acestea vor fi terminate. Casele de ceremonii funerare de la Zorile şi Urluia sunt în execuţie. Cea de la Urluia este aproape gata, iar cealaltă de la Zorile se află în construcţie. Acum au început finisajele. Am semnat un contract de reabilitare termică moderată a Liceului tehnologic Jean Dinu prin PNRR. Acest contract valorează 9.264 de lei. Am mai semnat un contract de finanţare cu POR pentru Centrul Comunitar Integrat în Adamclisi, contract care valorează 668.000 de lei. Avem un proiect în implementare la acest moment în ceea ce priveşte asigurarea infrastructurii în sistemul inteligent local. Urmează să semnez un contract pentru modernizarea mai multor străzi din interiorul localităţii Urluia. Cam în două săptămâni va fi gata. Este un proiect de 9.500 de lei. Mai avem în plan reabilitarea termică a sediului primăriei din comuna Adamclisi prin PNRR. De asemenea, am mai semnat un contract de reabilitare termică moderată a clădirilor publice. Este vorba în principal despre un dispensar uman aflat în comuna Adamclisi”, a declarat pentru „Cuget Liber” Ion Dumitru.De asemenea, el a mai vorbit şi despre alte proiecte pe care le are în plan şi pe care este sigur că le va duce la bun sfârşit.„Am depus şi urmează să fie semnat proiectul de utilizare a sistemului de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Adamclisi. Acest proiect este în valoare de 24.400 de lei. Mai am două proiecte depuse pe CNI care sunt în analiză, ele urmând să fie semnate. Avem de gând să construim o sală de sport în Adamclisi. Totodată, vom construi şi vom dota un centru medical în localitatea Adamclisi. Acesta va deţine patru cabinete de specialităţi diferite. Pe PNRR este depus şi se află în analiză proiectul de construire a unor trotuare în Adamclisi. Acesta se află în evaluare. Mai sunt şi alte proiecte, cum ar fi acela de digitalizare şi echipare cu echipamente moderne a Liceului Jean Dinu. Eu zic că sunt destule proiecte importante pentru comuna noastră pe care dorim să le ducem la bun sfârşit”, a mai adăugat Ion Dumitru.În altă ordine de idei, el a hotărât să candideze la următoarele alegeri, cele din 2024, pentru postul de primar al comunei Adamclisi. Liberalul spune că proiectele pe care le are în implementare îl obligă să facă acest lucru.„Cu siguranţă voi candida la următoarele alegeri. Dacă până acum eram indecis, acum sunt sigur. La câte proiecte am ar fi şi păcat să le abandonez. În comuna noastră toată lumea munceşte. Cred că la momentul acesta ne situăm pe primul loc dintre comunele mici la numărul de proiecte dezvoltate. Noi nu am primit fonduri guvernamentale decât pentru asfaltarea din localitatea Urlui. Restul proiectelor sunt făcute pe fonduri europene. Se poate face orice, cu condiţia să munceşti”, a concluzionat Ion Dumitru.