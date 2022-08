Viceprimarul din Adamclisi, Ion Dumitru, planuri mari pentru modernizarea comunei. "Aici va fi Micul Paris"

Viceprimarul din Adamclisi spune că se ocupă zilnic de problemele comunei pe care acum o conduce şi crede că, până la finalul actualului mandat, localitatea va străluci.





„Domnule, să vă spun cum stau lucrurile. La Adamclisi se munceşte zi lumină. Avem multe proiecte. Vreau să fac șase kilometri de pistă pentru biciclete, ceea ce nu au multe comune. Am asfaltat până acum jumătate de comună şi urmează să asfaltăm şi restul. Vom ajunge cu asfaltarea şi în satul Urluia. Am în plan să pun câteva panouri voltaice pentru energie solară. Nu veţi mai vedea gropi la Adamclisi. Vom face un drum special care să ducă până la vestitul monument şi astfel turiştii să nu se împotmolească în noroi. De un lucru vă pot asigura. Peste doi ani de zile, Adamclisi se va transforma în Micul Paris. Şi nu sunt vorbe mari. Chiar şi dacă se vor organiza alegeri anticipate, nu ştiu dacă voi candida. Mai este mult până atunci şi poate că nu se vor organiza deloc. Mă mai gândesc. Momentan vreau să mă concentrez pe proiectele pe care le am în plan”, ne-a explicat Ion Dumitru.





Viceprimarul a mai dezvăluit că un alt proiect mare pentru comuna Adamclisi va fi o nouă sală de sport.





„Vom construi o sală de sport impunătoare şi modernă. Va avea 102 locuri, iar oamenii pot asista la adevărate spectacole sportive. Probabil la începutul anului 2023 va fi finalizată construcţia. Se fac lucruri frumoase la Adamclisi şi de aceea trebuie să muncim ca să reuşim ce ne-am propus. Vom mai asfalta cinci kilometri de drum şi în localitatea Abrud. Mai avem un centru comunitar pentru Adamclisi. Acesta este la nivelul aprobării. Vom construi două case mortuare în localităţile Zorile şi Urluia. Ele vor fi finalizate în 2023”, a concluzionat Ion Dumitru.





Legat de eventualele alegeri pentru conducerea primăriei din Adamclisi, Ion Dumitru spune că nu vede rostul acestora.„Nu ştiu nimic nou. Ce ştiţi dumneavoastră ştiu şi eu. Habar nu am când se vor organiza. Dar haideţi să vă spun ceva. Pentru ce să se organizeze alegeri? De când s-a întâmplat tragicul eveniment eu am trecut la conducerea Primăriei Adamclisi pentru că aşa spune legea. Am proiectele mele de care mă ocupam şi atunci când trăia doamna primar şi vreau să le duc la bun sfârşit. Am experienţă pentru că sunt deja la al doilea mandat de viceprimar şi ştiu cum se gestionează o administraţie locală. Dacă s-ar organiza alegeri, am vorbi despre bani aruncaţi în vânt. Bani pe care îi putem folosi pentru infrastructura din comună”, a explicat pentru „Cuget Liber“ Ion Dumitru.