Când se organizează alegeri în comuna Adamclisi? Dumitru Ion: "Nu voi candida!"

„Nu ştiu când vor avea loc următoarele alegeri în Adamclisi. Normal este să se facă alegeri în acelaşi timp în mai multe localităţi din ţară. Ministerul Administraţiei şi Internelor stabileşte când se vor face aceste alegeri. Dar la momentul acesta eu nu cred că cineva se gândeşte la alegeri. Există probleme mult mai mari. Avem refugiaţi, este război, sunt alte discuţii. Eu nu vreau să candidez la următoarele alegeri. Deocamdată eu sunt viceprimar cu atribuţii de primar. Trebuie să continui proiectele care au fost generate de regretata doamnă primar. Treaba merge foarte bine la noi în comună. Totul se desfăşoară normal. Acum este o perioadă agitată pentru că avem proiectele de PNRR care trebuie să intre. Se lucrează intens, bine şi temeinic”, a declarat viceprimarul Ion Dumitru.





Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a spus, ieri, că situaţia este neschimbată în ceea ce priveşte destinul comunei Adamclisi.





„Legat de situaţia de la Adamclisi, am fost înştiinţaţi oficial de decesul doamnei primar. Ni s-au comunicat documentele care atestă acest eveniment nefericit şi, mai departe, noi am înştiinţat Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, urmând ca ulterior, în termen legal de 90 de zile, să anunţe data organizării alegerilor. Până atunci viceprimarul, în conformitate cu codul administrativ, va îndeplini atribuţiile care reveneau primarului”, declara Silviu Coşa, anul trecut, în luna decembrie, pentru Cuget Liber.



Până la alegeri, proiectele continuă în Adamclisi



În comuna Adamclisi există mai multe proiecte aflate deja în derulare, dar şi unele care vor fi implementate pe viitor. Viceprimarul Dumitru Ion ne-a explicat în câteva cuvinte despre planurile pe care le are.





„Pe finalizare avem proiectul de construcţie a unei grădiniţe în Adamclisi şi construirea unui cămin cultural în localitatea Zorile. Până în toamnă vor fi finalizate. Avem două case mortuare în Zorile şi în Urluia. Sunt în curs de achiziţie trei parcuri de joacă pentru copii. Le-am făcut proiectarea şi urmează să luăm constructorul. Aceste parcuri vor fi construite din buget local. Tot din bugetul local vom amenaja staţiile de autobuz. La acest moment ele sunt distruse. Vom mai face o extindere de iluminat. Vom reabilita liceul din Adamclisi şi vom face piste de biciclete pe un traseu de şase kilometri. Vom introduce în sediul primăriei un sistem de informatizare şi vom depune solicitare şi pentru microbuze electrice”, a concluzionat Dumitru Ion.





Dumitru Ion a fost contactat de echipa Cuget Liber pentru a discuta despre viitoarele alegeri ce vor viza un nou primar. Acesta a declarat că nu ştie data exactă şi că, după părerea sa, va mai trece destul de mult timp până să se organizeze alegeri în Adamclisi. Cu toate acestea, un lucru este sigur. Dumitru Ion nu are de gând să candideze.