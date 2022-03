Serviciul Pașapoarte, luat cu asalt! Teama de război sau bucuria ridicării restricţiilor de călătorie?

Pe site-ul unde se fac programările online, epasapoarte.ro, este afişat încă de la început un mesaj prin care cetăţenii sunt anunţaţi că este posibil să nu găsească locuri disponibile.





„Informăm cetăţenii că cererile de eliberare a paşapoartelor pot fi depuse, în ţară, la oricare serviciu public comunitar de paşapoarte. În situaţia în care nu mai sunt locuri disponibile pentru programare în perioada dorită (de ex. în cazul S.P.C.P. Bucureşti, Ilfov, Suceava), puteţi verifica disponibilitatea la judeţele limitrofe (de ex. S.P.C.P. Giurgiu, Călăraşi, Teleorman, Ialomiţa, respectiv Botoşani)”, se arată în mesaj.













La Constanţa, în mai puţin de trei zile, au fost ocupate locurile pentru programări pentru aproape trei săptămâni. Joi, 3 martie, în cursul serii, erau disponibile locuri pentru data de 22 martie, însă, duminică, 6 martie, la orele prânzului, se puteau face programări doar începând din data de 15 aprilie. De asemenea, începând cu 4 martie şi până pe 31 martie 2022, programul de lucru cu publicul se desfăşoară între orele 8.00 şi 20.00. Cetăţenii sunt rugaţi să nu se prezinte la Serviciul Paşapoarte fără programare în prealabil, pentru că nu vor putea fi preluaţi, având întâietate cei care şi-au rezervat online un loc la unul dintre ghişeele funcţionale.







Coadă la ghişee





Vineri, 4 martie, la orele prânzului, am vizitat şi noi Serviciul de Paşapoarte de la etajul al treilea al Tomis Mall, de pe strada Ştefan cel Mare. Cel puţin 20 de persoane se aflau la coadă, aşteptând să le fie strigat numele din programarea online. Alte

câteva persoane sperau să se poată strecura în cazul în care vor fi şi neprezentaţi.





„Soţul meu a plecat în voiaj miercuri, 2 martie. Am făcut programarea pentru a le scoate paşapoarte copiilor, dar nu am mai apucat să venim împreună, aşa că am luat procură şi pentru aici şi pentru a ieşi din ţară cu ei. Nu ştim dacă vom pleca, dar am considerat că mai bine să avem paşapoartele pregătite, în cazul în care se întâmplă ceva. Sperăm să le folosim doar când vom pleca în vacanţă şi să nu fim nevoiţi să fugim, aşa cum se întâmplă acum în Ucraina”, ne-a mărturisit Ioana, o femeie ce aştepta la coadă împreună cu doi copilaşi mici.









Am găsit însă şi oameni care se pregăteau să plece în vacanţă şi care consideră că nu avem motive să ne temem. „Plecăm în Turcia, pentru prima dată după şapte ani. Am aşteptat de aproape un an această vacanţă. Am mai avut o încercare să plecăm, dar, din cauza Covidului, am amânat-o. Acum ne ducem sigur. Şi chiar cred că nu trebuie să ne temem, suntem în siguranţă la noi în ţară, se va termina curând acest conflict şi viaţa va reveni la normal!”, ne-a spus Paul, cu mult optimism în glas.







De două ori mai multe solicitări





Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Constanța, instituţie care administrează Serviciul de Paşapoarte Constanţa, „în luna februarie 2022, au fost înregistrate peste 4.600 de solicitări, ceea ce reprezintă o dublare față de aceeași lună a anului trecut, dar, foarte important de subliniat, cu aproximativ 1.000 de cereri mai puțin decât în februarie 2019, adică din perioada pre-pandemică”.





„Cetățenii trebuie să știe faptul că numărul solicitărilor nu depășește capacitatea de procesare a acestora, așadar, nu putem spune că sistemul este suprasolicitat. Timpul mediu pe care un constănțean îl petrece la ghișeu este de 7 - 10 minute, ceea ce considerăm că este un interval mai mult decât decent. Motivele pentru care constănțenii vor să obțină un pașaport sunt diverse, de la relaxarea condițiilor de călătorie, până la motive simple, logice, precum cele de reînnoire a actului, având în vedere acel număr ridicat de pașapoarte care s-au eliberat la începutul anului 2019, în rândul minorilor sub 12 ani”, explică prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.











Constănţenii care doresc să îşi facă sau să îşi reînnoiască paşaportul au constatat, zilele acestea, că locurile la programările online sunt ocupate până la mijlocul lunii aprilie. Asta deşi, de la 4 martie, Serviciul de Paşapoarte ce funcţionează în Tomis Mall şi-a prelungit programul de funcţionare până la ora 20.00, în toate zilele lucrătoare.