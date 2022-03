FOTO/VIDEO - Buncărele antiaeriene din Constanţa, ferecate, ruginite şi renovate pe sărite

Săptămâna aceasta, în premieră, Primăria Constanţa a făcut publică lista locaţiilor unde sunt amplasate cele 64 de adăposturi antiaeriene din municipiu. Acestea se află în toate cartierele oraşului, la subsolurile unor blocuri care sunt marcate cu plăcuţe portocalii cu un triunghi albastru. Aşa au aflat cei mai mulţi constănţeni care este cel mai apropiat buncăr de locuinţa lor.

Suprafața medie a unui adăpost antiaerian din municipiul Constanța variază între 48 mp și 220 mp. Fiecare persoană are alocat 1 mp. Pereții construcțiilor sunt foarte solizi, construiți astfel încât să facă față atacurilor antiaeriene. Buncărele au uși metalice etanșe, grupuri sanitare, sistem de filtro-ventilație și ieșiri de salvare.











„Adăposturile trebuie eliberate în cel mult 24 de ore atunci când apare o situație de urgență. Potrivit Hotărârii nr. 560/2005, instituțiile publice, dar și operatorii economici și proprietarii de imobile sunt obligați să prevadă în planurile de investiții și să realizeze adăposturi de protecție civilă pentru construcțiile care au o suprafață construită la sol mai mare de 150 mp și sunt prevăzute cu subsol sau cele neprevăzute cu subsol, cu suprafață desfășurată mai mare de 600 mp”, a declarat purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, Luminiţa Lare.



„Nu ştim cine are cheia!”





Zilele acestea, echipa „Cuget Liber” a vizitat mai multe adăposturi din cartiere ale municipiului. Pe unele le-am găsit ferecate, cu cheia la câte un administrator care nu era acasă, altele erau descuiate, dar într-o stare deplorabilă, fără lumină, pline de mucegai, rugină şi pânze de păianjen.











Pe strada Garofiţei, sunt patru buncăre, la două blocuri diferite. În două nu am reuşit să intrăm pentru că erau încuiate şi vecinii nu ştiau cine are cheia. „Au fost cei de la primărie, au spus că îl vor renova, au luat cheile şi atât. Noi nu mai avem nicio cheie. Nu ştiu ce au făcut sau dacă au făcut ceva acolo”, ne-a declarat Florica A., administratorul unei scări. Aceasta ne-a îndrumat către un alt vecin, Vasile, despre care ştia că are cheia de la subsol, după cum ne-a spus. L-a şi sunat, ca să îl întrebe dacă este deschis adăpostul.











Pus în gardă că venim, nea Vasile ne-a aşteptat chiar la intrarea în scară, pregătit să ne chestioneze cu privire la scopul vizitei noastre. Ne-a impus, de la început, condiţia să nu înregistrăm şi să nu facem nicio fotografie în adăpost. Aşa am ajuns într-un adăpost curat, luminat şi încălzit. Pereţii erau albi, iar, chiar pe grinda de la intrare erau agăţate mai multe icoane. Din încăperile buncărului ne-au întâmpinat alţi doi vecini, mândri de starea bună în care se află adăpostul pe care îl îngrijesc. Ne-au prezentat locaţia, am putut admira cămările improvizate ale gospodarilor, unde erau aşezate, în perfectă ordine, şi borcanele cu castraveţi muraţi şi cutiile cu alte lucruri de trebuinţă prin casă. „Noi putem să eliberăm aici, în câteva ore. Avem tot ce ne trebuie, scaune, mese. Ne descurcăm aici. Problema este că nu merge sistemul de ventilaţie. Nu are motoarele care îl pun în acţiune. Au venit cei de la primărie, au lucrat la tabloul electric, acum câţiva ani, dar nu au finalizat treaba. Nu au mai venit deloc apoi”, ne-a spus unul dintre locatari.







În beznă şi fără apă





Aceştia ne-au mai explicat că adăpostul nu are apă curentă şi nici canalizare, deci toaletele care sunt din cele cu groapă nu pot fi folosite. „Canalizarea a fost făcută prost şi refula în interiorul buncărului. Noi am curăţat şi am scos toată apa. Trebuie găsită o soluţie cu canalizarea”, a precizat şi nea Vasile.















Ne-am luat la revedere de la cei trei pensionari gospodari şi am căutat următorul adăpost, la scara vecină. L-am găsit coborând treptele spre subsol şi trăgând de uşa metalică verde. Cu ajutorul lanternelor de la telefon, am reuşit să pătrundem prin bezna din buncăr, respirând cu greu în mirosul de mucegai şi aer îmbâcsit. Instalaţia de aerisire era plină de rugină, iar gura de evacuare era complet distrusă şi plină de umezeală, semn că există şi infiltraţii în buncăr. În aşa-zisa baie, chiuveta de metal era la rândul ei ruginită şi, evident, nu avea apă la robinet. În caz de urgenţă, adăpostul ar fi aproape imposibil de locuit.







Urmează o serie de lucrări





Săptămâna aceasta, Primăria Constanţa a lansat un anunţ pentru Achiziţia lucrărilor de reparaţii curente şi igienizare la şase adăposturi de protecţie civilă din municipiul Constanţa. Este doar prima etapă, ne asigură viceprimarul Ionuţ Rusu, căci vor urma şi alte adăposturi pentru a fi reamenajate. Lucrările programate sunt de reparaţii generale şi renovare, tencuire, revopsire, cablare electrică şi sanitare. Costul lucrărilor pentru cele şase adăposturi este de 410.800 lei, fără TVA.















Din păcate, pe listă nu se află adăpostul vizitat de pe aleea Garofiţei, ci sunt incluse două buncăre de pe aleea Egretei, de la blocul AV33, scările C şi D, două de pe strada Solidarităţii, blocul K2, scările A şi B, şi două de pe strada Eliberării, blocul F3, scările A şi B.







„Suntem sub umbrele NATO, suntem protejaţi!”





În cursul zilei de vineri, 4 martie, l-am însoţit pe viceprimarul Ionuţ Rusu în vizită la două dintre buncărele de pe aleea Egretei, unul reabilitat, iar celălalt pe lista celor ce urmează a fi renovate. „În caz că se va ajunge vreodată să ne adăpostim, doar temporar vom putea sta aici. Ne strângem între 40 şi 200 de persoane, un metru pătrat este alocat fiecărei persoane aici. Se stă pentru câteva ore, nu se locuieşte, nu se stă peste noapte, doar în caz că se întâmplă ceva. Adăpostul este dotat cu sistem de aerisire. În caz că se ia curentul, există acumulatori, cu o autonomie de o oră. De asemenea, pornirea sistemului de aerisire se poate face şi manual, cu manivela”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, viceprimarul Ionuţ Rusu.















Acesta admite că nu toate adăposturile sunt dotate cu sisteme de ventilaţie, însă susţine că vor fi montate şi acolo unde lipsesc. „Oamenii trebuie să nu se neliniştească şi să se panicheze. Suntem sub umbrela NATO, nu am fost niciodată atât de bine protejaţi cum suntem acum. Nu vă gândiţi la scenarii negre. În clipa de faţă nu vorbim despre aceste scenarii!”, a transmis viceprimarul Ionuţ Rusu.







Adăposturile sunt distribuite astfel:





• bulevardul Tomis, bloc TD 15 A, scara A, bloc TS14, scara B, bl. T10, scara B și scara C, bloc T14, scara A și scara B, bloc 6B, scara A și scara B, bl. 10B, scara A și scara B;



• strada I.G. Duca, bloc L4, scara A și scara B, bloc L45, scara A și scara B;



• strada București, bloc L18, scara A;



• aleea Garofiței, bloc L76, scara B și scara C, bloc L88, scara A și scara D;



• aleea Nalbei, bloc L119 A, scara B;



• strada Baba Novac, bloc L118B, scara A;



• strada Ștefan cel Mare, bloc M16;



• aleea Hortensiei, bloc C5, scara B;



• strada Orhideelor, bloc ST1, scara A și scara B;



• strada Tulcei, bloc S, scara A și scara B;



• strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, bloc Y, scara C;



• strada Pajurei, bloc FE5, scara B;



• strada Dionisie cel Mic, bloc 68, scara A;



• strada Solidarității, bloc K2, scara A și scara B;



• strada Eliberării, bloc F3, scara B;



• strada Arcului, bloc C4, scara A, bloc A8, scara A și scara B, bloc A9, scara A și scara B;



• strada Badea Cârțan, bloc BC5,scara B și bloc BC9;



• strada Egretei, bloc AV22, scara A și scara B, bloc AV33, scara C și scara D;



• strada Magnoliei, bloc T1;



• strada Traian, blocurile K1 și K2;



• strada Pescarilor, bloc FZ 12A, scara A și bloc FZ 28A, scara A;



• bulevardul Ferdinand, nr. 32 A;



• strada Unirii, bloc C2, scara A;



• strada Grădiniței nr. 1B, bloc CS 1;



• strada Brizei nr. 1B-bloc OB1, nr. 1C-bloc OB2, nr. 1D-bloc OB3, nr.1E-bloc OB4, nr.1F- bloc OB5, nr. 1G-bloc OB6, nr. 1 H- bloc OB7;



• strada Lirei nr. 3A, bloc OB8 și nr.3B, bloc OB9.





Despre adăposturile anti-bombardamente am mai auzit din când în când, în ultimii ani, atunci când autorităţile locale mai anunţau ba că le inventariază, ba că le vizitează, le renovează şi reamenajează. Unele au fost făcute, altele sunt abandonate, murdare, fără lumină, fără apă şi cu toate instalaţiile ruginite.