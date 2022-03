Criză de iod în farmaciile din Constanţa. "Trei din 10 clienţi ne cer şi nu avem să le dăm!"

Am făcut şi noi raidul farmaciilor din municipiul Constanţa, pentru a găsi iod, însă fără succes. Din cele peste 10 unităţi în care am intrat, niciuna nu avea la vânzare tablete sau sirop cu această substanţă. „Nu se găseşte, nu am mai avut de mult timp!”, ne-a declarat o farmacistă de la o unitate de pe strada Ştefan cel Mare. Iar acelaşi răspuns l-am primit şi de la drogherii de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu şi bulevardul Tomis.





„De vreo două, trei zile, ne tot întreabă lumea de iod. Probabil că vor să îşi cumpere, să aibă în caz de nevoie. Trei din 10 clienţi ne cer aşa ceva şi nu avem să le dăm. Şefa a comandat săptămâna aceasta, dar nu am primit deocamdată. Nu a cerut decât 10 cutii, a spus ca să avem în farmacie. Dar, între timp, cererea este tot mai mare. Dacă primim cutiile, sigur le vom epuiza rapid. Posibil să fim aprovizionaţi de la o fabrică de suplimente nutritive din România”, ne-a declarat o altă farmacistă.





Potrivit acesteia, tabletele de iod pot fi vândute la liber, iar o cutie cu 30 de capsule costă între 20 şi 40 de lei, în funcţie de producător. Există, însă, se pare, stocuri suficiente de iod la farmaciile şi magazinele naturiste online. Preţurile sunt ceva mai mari, iar, la acestea se adaugă şi costul transportului.







Mesaj de la Ministerul Sănătăţii: Nu luaţi iod preventiv!





Totuşi, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa atrag atenţia populaţiei că nu ar trebui să ia iod fără indicaţii precise de la medic, existând riscul apariţiei unor probleme grave de sănătate. „Iodura de potasiu nu trebuie utilizată în mod profilactic, deoarece poate provoca afecțiuni ale glandei tiroide. În caz de urgență cauzată unui posibil incident nuclear, administrarea comprimatelor de iodură de potasiu se face doar în primele ore, iar Ministerul Sănătății organizează asigurarea stocurilor, conform recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică. Producerea și stocarea acestui produs sunt asigurate de către SC Antibiotice SA și Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. În caz de nevoie, acest produs va fi distribuit în cel mai scurt timp populației de către autoritățile de sănătate publică din fiecare județ”, a transmis, în cursul zilei de vineri, 4 martie, şi Ministerul Sănătăţii.





Valul de teamă se resimte şi în farmaciile din Constanţa, unde oamenii caută iod, sub formă de pastile sau sirop, despre care au auzit că poate fi eficient împotriva radiaţiilor. Nepregătite pentru astfel de situaţii şi având în vedere că nu este un medicament uzual, unităţile farmaceutice nici măcar nu au stoc de aşa ceva şi, deşi au comandat, deocamdată nu au primit nici măcar o cutie.