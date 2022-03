Sindicatele docherilor au lansat acțiuni de protest! Ce se întâmplă cu navele ruseşti

„În urma apelului de săptămâna trecută din partea sindicatelor din transporturi, pentru o încetare imediată a focului, a conflictului din Ucraina, mișcarea muncitorească globală și comunitatea internațională au rămas ferme în condamnarea războiului și în apelul la pace”, se precizează într-un comunicat de presă al ITF.





„Îndemnăm liderii din toate părțile să dea dovadă de reținere, diplomație și să detensioneze urgent conflictul pentru a minimiza pierderea de vieți nevinovate” - a declarat Paddy Crumlin, președintele ITF și al Secției docheri.





Unele sindicate, precum cel al docherilor din Regatul Unit, nu s-au limitat la declarații și au trecut la acțiune. La sfârșitul săptămânii trecute, acesta a anunțat că sindicaliștii docheri vor refuza să încarce și să descarce navele deținute sau controlate de ruși, în porturile britanice.





„Sindicatul Unite a căutat în mod proactiv să determine o acțiune la nivelul întregii Marii Britanii, din partea guvernului, pentru a interzice navelor rusești să acosteze în porturile noastre”, a declarat Steve Turner secretarul general adjunct al Sindicatului Unite. Astfel că luni, 28 februarie 2022, Guvernul britanic a interzis accesul navelor sub pavilion rusesc în porturile din Marea Britanie. De asemenea, organizația sindicală International Longshore and Warehouse Union of Canada i-a scris prim-ministrului canadian Justin Trudeau, cerându-i să emită o interdicție similară celei din Regatul Unit. Pe 2 martie, oficialitățile din transportul canadian au anunțat că vor emite o astfel de interdicție în cursul săptămânii.



Întâmpinați cu scrisori de protest





În Aotearoa, Noua Zeelandă, Uniunea Maritimă din Noua Zeelandă (MUNZ) și Uniunea Transporturilor Feroviare și Maritime (RMTU) au început să înmâneze scrisori de protest comandanților de pe navele sub pavilion rusesc, care intră în porturile țării. Secretarul general al RMTU, Wayne Butson, a menționat că protestul nu a fost îndreptat împotriva echipajelor ruse, ci împotriva agresiunii și deciziilor președintelui Putin.





Uniunea Maritimă din Australia (MUA) i-a scris primului-ministru australian, cerându-i să ia măsuri semnificative pentru a exercita presiuni asupra intereselor economice, sociale și strategice ale Rusiei în regiunea Asia Pacific. Impresionat de aceste gesturi de solidaritate, Oleg Grygoriuk, președintele Sindicatului Muncitorilor din Transporturile Maritime din Ucraina (MTWTU), a declarat: „Le suntem recunoscători fraților și surorilor din familia docherilor ITF pentru acțiunile și sprijinul lor. Această mișcare de solidaritate în creștere ne dă încredere pentru a continua să luptăm cu această invazie a lui Putin. Vom învinge!”



Îngrijorările docherilor din portul Constanța





În România, organizația profesională cea mai reprezentativă pentru industria portuară este Federația Sindicală „Trans Conex”, care reunește 18 sindicate cu 4.500 de membri de membri în total. Referindu-se la acțiunile docherilor din sindicatele afiliate la ITF, Silviu Stanciu, președintele Federației „Trans Conex”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Îi felicităm pe colegii din Marea Britanie pentru inițiativa lor! Din păcate, în portul Constanța situația este diferită. Avem operatori care au, în mare parte, contracte cu Federația Rusă, de unde vine marfa. Spre exemplu, 90% din mărfurile care intră în terminalul de materii prime North Star Shippning (NSS) provin din Federația Rusă. Chiar astăzi (3 martie 2022 – n.n.) am avut negocieri pentru noul contract colectiv de muncă și vă mărturisesc că suntem îngrijorați de escaladarea acestui conflict, pentru că nu există alte surse de mărfuri, alte alternative de operare în acest terminal. Nu doar NSS e dependent de mărfurile rusești, ci toate terminalele care operează minereuri, petrol, gaze și cărbuni. România și Portul Constanța nu au alte surse de aprovizionare cu aceste produse. Stoparea acestor importuri ar afecta economia națională, operatorii și lucrătorii din portul Constanța. În cazul în care operatorii portuari nu vor mai avea activitate, lucrătorii vor fi nevoiți să plece acasă. Repet, suntem de acord cu ceea ce fac colegii noștri din Europa și suntem profund impresionați de suferințele la care este supus poporul ucrainean! Organizația noastră va trebui să adopte forme de acțiune bine gândite și adecvate situației din portul Constanța.”



Nave rusești în portul Constanța





Pe data de 3 martie 2022, în portul Constanța, se aflau sub operare cinci nave sub pavilionul Federației Ruse. În terminalul Comvex, nava „Dremora 2” descărca 4.168 de tone de antracit, iar „Pola Yaroslava” descărca 7.800 de tone de minereuri de fier, mărfurile fiind provenite din Rusia. În dana nr. 64 de la North Star Shippning, nava „Sibirskiy – 2112” descărca 4.084 tone de cocs petrol adus tot din Rusia. În terminalul Umex, nava „Idel 2” descărca 3.266 tone de profile metalice aduse din Milazzo (Sicilia, Italia), La rândul ei, nava „A. Bryukhovetskiy” descărca, în terminalul Midia Internațional, 5.200 tone de uree adusă din Georgia.





Pentru următoarele două săptămâni și-au anunțat sosirea în portul Constanța un număr de nouă nave sub pavilionul Federației Ruse, după cum urmează:



- „Alpha Aquilon” va descărca 7.500 tone de uree;



- „Idel 1” aduce 6.672 tone de role de tablă,



- „Neva Leader 1” aduce 6.000 tone de cocs;



- „Rusich-1” vine cu 4.500 tone de cocs petrol;



- „Rusich-5” aduce cu 5.000 tone de cocs;



- „SV Nikolay” va descărca 6.630 tone de colemanită;



- „Volzhskiy-44” aduce 4.700 de tone de cocs;



- „Ella” va încărca 1.000 tone de echipamente;



- „Omskiy-7” va prelua 1.000 tone de echipamente.





Potrivit Ambasadei României la Moscova, în anul 2020, volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Federația Rusă a fost de 2,997 miliarde de dolari, din care exportul a fost de 935,265 milioane de dolari, iar importul de 2.062,560 milioane de dolari. România exportă în Rusia anumite tipuri de vehicule, produse de inginerie tehnică și mecanice, medicamente, cauciuc, mobilier, produse textile, vin, în timp ce baza importurilor din Rusia o reprezintă gazele natural.





La rândul lor, sindicatele docherilor din cadrul Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) au luat atitudine împotriva invadării Ucrainei.