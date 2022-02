Primăria Constanţa face publice adresele adăposturilor antiaeriene. Iată harta lor

În fiecare an, pe data de 28 februarie, este sărbătorită Ziua Protecției Civile din România. Protecția civilă este o componentă a sistemului securității naționale în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate.Cu această ocazie, Primăria Municipiului Constanța reamintește locațiile unde amplasate cele 64 de adăposturi antiaeriene. Cei care doresc să afle unde se găsește cel mai apropiat refugiu de locuința proprie pot consulta aplicația Google Maps, accesând următorul link: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer...Adăposturile sunt distribuite astfel:• bulevardul Tomis, bloc TD 15 A, scara A, bloc TS14, scara B, bl. T10, scara B și scara C, bloc T14, scara A și scara B, bloc 6B, scara A și scara B, bl. 10B, scara A și scara B;• strada I.G. Duca, bloc L4, scara A și scara B, bloc L45, scara A și scara B;• strada București, bloc L18, scara A;• aleea Garofiței, bloc L76, scara B și scara C, bloc L88, scara A și scara D;• aleea Nalbei, bloc L119 A, scara B;• strada Baba Novac, bloc L118B, scara A;• strada Ștefan cel Mare, bloc M16;• aleea Hortensiei, bloc C5, scara B;• strada Orhideelor, bloc ST1, scara A și scara B;• strada Tulcei, bloc S, scara A și scara B;• strada Cpt. Dobrilă Eugeniu, bloc Y, scara C;• strada Pajurei, bloc FE5, scara B;• strada Dionisie cel Mic, bloc 68, scara A;• strada Solidarității, bloc K2, scara A și scara B;• strada Eliberării, bloc F3, scara B;• strada Arcului, bloc C4, scara A, bloc A8, scara A și scara B, bloc A9, scara A și scara B;• strada Badea Cârțan, bloc BC5,scara B și bloc BC9;• strada Egretei, bloc AV22, scara A și scara B, bloc AV33, scara C și scara D;• strada Magnoliei, bloc T1;• strada Traian, blocurile K1 și K2;• strada Pescarilor, bloc FZ 12A, scara A și bloc FZ 28A, scara A;• bulevardul Ferdinand, nr. 32 A;• strada Unirii, bloc C2, scara A;• strada Grădiniței nr. 1B, bloc CS 1;• strada Brizei nr. 1B-bloc OB1, nr. 1C-bloc OB2, nr. 1D-bloc OB3, nr.1E-bloc OB4, nr.1F- bloc OB5, nr. 1G-bloc OB6, nr. 1 H- bloc OB7;• strada Lirei nr. 3A, bloc OB8 și nr.3B, bloc OB9.Suprafața medie a unui adăpost antiaerian din municipiul Constanța variază între 48 mp și 220 mp. Fiecare persoană are alocat 1 mp. Pereții construcțiilor sunt foarte solizi, construiți astfel încât să facă față atacurilor antiaeriene. Buncărele au uși metalice etanșe, grupuri sanitare, sistem de filtro-ventilație și ieșiri de salvare. Adăposturile trebuie eliberate în cel mult 24 de ore atunci când apare o situație de urgență.“Potrivit Hotărârii nr. 560/2005, instituțiile publice, dar și operatorii economici și proprietarii de imobile sunt obligați să prevadă în planurile de investiții și să realizeze adăposturi de protecție civilă pentru construcțiile care au o suprafață construită la sol mai mare de 150 mp și sunt prevăzute cu subsol sau cele neprevăzute cu subsol, cu suprafață desfășurată mai mare de 600 mp”, precizează reprezentanţii Primăriei Constanţa.