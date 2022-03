Mii de refugiaţi ucraineni, la Constanţa. Apel de la voluntari: „Este nevoie de mâncare, cărucioare pentru copii!”

Am mers şi noi, marţi, chiar de 8 martie, la Pavilionul Expoziţional. Am găsit mulţi copii, jucându-se bucuroşi cu jucăriile pe care le-au adus constănţenii, dar şi multe femei necăjite, care încercau să pună în câte o şacoşă cele trebuincioase pentru cât vor sta la Constanţa. Unele găsiseră scutece, altele căutau perne şi câte o păturică sau probau câte o geacă groasă, aleasă din mormanul de haine sortate de voluntari.







Râuri de lacrimi curse, tragedii nespuse





Am stat puţin de vorbă cu Olea, o tânără mămică, mereu atentă să nu piardă din ochi un băieţel blond care se băgase fericit în mijlocul grămezii de jucării. Îşi poartă durerea demn şi cu speranţă că tot acest coşmar se va termina cât mai curând. Este dintr-un mic orăşel de lângă Kiev şi a plecat de acasă pe 1 martie. A venit în România împreună cu copilaşul de trei ani, cu sora ei, care are 17 ani, cu mama lor şi cu o vecină şi fetiţa acesteia, de cinci ani. Acum locuiesc toţi într-un hotel din staţiunea Mamaia. Nu ştie ce va face mai departe. „Mi-am lăsat soţul, pe tatăl copilului meu, acasă, împreună cu tatăl şi cu fratele meu. Când a început războiul am crezut că nu va ajunge la noi, că se va termina repede. Dar, acum aproape toată localitatea noastră e distrusă. Bărbaţii au plecat la Kiev”, ne-a spus Olea, cu vocea sugrumată. Nici lacrimi nu mai are, le-a plâns pe toate de când şi-a părăsit căminul şi familia, însă îi apare una în colţul unui ochi, când ne spune că speră să se poată întoarce acasă, cât mai curând.





„Avem suficiente haine şi încălţăminte!”





Am lăsat-o să îşi ia câteva lucruşoare pentru cel mic şi ne-am dus către locul unde echipa de la Crucea Roşie face cutii şi pregăteşte viitoarele pachete ce vor pleca spre Ucraina.





„Noi aici coletăm, paletăm şi trimitem în Ucraina. În partea cealaltă, se pun alimente pentru cei care deja sunt cazaţi şi vin şi se servesc. Este penurie de mâncare, nu mai avem. Musai trebuie completat cu de toate. Avem nevoie de conserve de peşte, pentru că ei sunt mari mâncători de peşte, pateu de ficat, zacuscă, fasole gătită, borcănele cu mâncărică pentru bebeluşi. Este nevoie de cărucioare. Ne cer cărucioare pentru copii şi nu avem. La momentul acesta, avem suficiente haine, încălţăminte, îmbrăcăminte. Dar sunt necesare produse de igienă, apă, dulciuri, fructe, supe instant”, ne-a declarat Marieta Panichi, lector la Crucea Roşie.





Cea mai mare parte a refugiaţilor care vin la Pavilionul Expoziţional pentru a se aproviziona cu cele necesare sunt cazaţi la Hotel Dacia din Mamaia. Pentru a facilita comunicarea, mai mulţi studenţi ucraineni şi ruşi şi-au oferit sprijinul şi au rolul de translatori. Stau de vorbă cu oamenii, îi întreabă ce au nevoie, îi îndrumă. „Şi chiar dacă unii spun că sunt pricopsiţi, se vede clar că sunt oameni care chiar au nevoie. Avem aici un punct sanitar, aprovizionat şi cu medicamente, şi vin oamenii şi ne spun că mulţi copii au dezvoltat probleme, ticuri, au coşmaruri, şi ne cer ajutorul. O clinică privată le oferă îngrijire medicală gratuită, consultaţii şi tratament, şi îi îndrumăm acolo. Avem şi medic care vine aici pentru a le da medicamente”, ne-a mai spus reprezentantul Crucii Roşii.







Săli de sport de la şcoli, transformate în adăposturi pentru refugiaţi





Între timp, autorităţile judeţene se pregătesc pentru a primi şi mai mulţi refugiaţi.





Prefectul Silviu - Iulian Coşa a convocat, luni, 7 martie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în care au fost stabilite locațiile temporare pentru cazarea pe teritoriul județului Constanța a cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.





Astfel, la Constanța, Năvodari şi Crucea, au fost identificate 16 locații temporare de cazare, însumând peste 550 de locuri. Este vorba despre internatul Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” (36 locuri), internatul şi clădirea grădiniţei de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” (16 + 40 locuri), internatul Liceului de Marină (10 locuri), internatul Liceului Teoretic „George Emil Palade” (12 – 25 locuri) şi sălile de sport ale Şcolii Gimnaziale nr. 29, Liceului Teoretic „Decebal”, Palatului Copiilor şi Şcolii Gimnaziale nr. 22 „I.C. Brătianu”. În aceste săli vor fi disponibile 220 de locuri.





La Năvodari, vor fi puse la dispoziţie opt apartamente, pe strada Mării, cu un total de 40 de locuri, o sală din Piaţa de Peşte – 10 locuri şi Sala Sporturilor – 140 locuri. Iar, la Crucea, refugiaţii vor putea fi cazaţi în Sala de Sport – vestiare (8 locuri), într-unul din corpurile Grădiniţei Gălbiori (4 locuri), la Centrul de îngrijire persoane vârstnice Stupina (4 locuri) şi la clădirea fostei Grădiniţe Crişan (10 locuri).





De asemenea, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a solicitat bunuri materiale și mijloace de cazarmament din stocurile constituite ca rezerve de stat, aflate în gestiunea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS). Vor fi scoase din rezervele de stat 400 de paturi, 400 de saltele, 400 de pături, 800 de cearșafuri, 400 de perne, 800 de fețe de pernă și 400 de saci de dormit.





Pavilionul Expoziţional din Constanţa a devenit, de câteva zile, un hub umanitar pentru Ucraina. Sute de refugiaţi, mame cu copii, bătrâni, vin zilnic aici pentru a primi lucruri de care au nevoie, mâncare, apă, pături, produse de igienă, haine, încălţăminte. Alte sute de pachete sunt făcute pentru a pleca în ajutorul celor care au rămas încă în ţara ciuruită de bombe. Voluntarii au amenajat spaţiul astfel încât să fie cât mai primitor. Au scris mesaje în limba rusă, îi aşteaptă pe oaspeţi cu ceai cald, iar pe copilaşi îi întâmpină cu jucării şi dulciuri. Dar este nevoie urgentă de mâncare, apă, săpun, hârtie igienică, pastă de dinţi, saci de dormit.