Kelemen Hunor, despre demisia lui Klaus Iohannis: "Ar fi varianta corectă, ne-ar ajuta pe toți"

Întrebat la Prima TV de ce liderii coaliției nu au curajul să-i ceară demisia lui Klaus Iohannis, liderul UDMR a arătat că i-ar transmite acest mesaj dacă ar avea ocazia.





„Eu am spus public de câteva ori. Nu e vorba de a avea sau de a nu avea curaj. Am spus ori de câte ori am fost întrebat, am spus că da, ar fi fost corect, ar fi fost ideal, ar fi fost bine să se retragă după ce președintele Senatului a fost ales. Eu cu Klaus Iohannis nu m-am întâlnit în acest an. Ultima dată la consultări ne-am întâlnit, atunci încă nu era ales Ilie Bolojan în funcția de președinte al Senatului. Eu public de fiecare dată am spus că asta ar fi varianta bună, corectă și în continuare susțin acest lucru. Dar față în față noi nu ne-am văzut, nu ne-am întâlnit, nu aveam cum să spun, fiindcă nu am avut ocazia. Dar dacă ne-am întâlni să discutăm, asta aș spune în continuare, fără nicio supărare. Din punct de vedere politic, asta ar fi varianta bună, corectă în acest moment, ne-ar ajuta pe toți”, a spus Kelemen Hunor.





