Nicușor Dan rămâne partener cu USR, indiferent de decizia pentru prezidențiale

„Eu cred că, dincolo de persoane, trebuie să ne uităm la situația în care e România. Așa s-a justificat și candidatura mea după ce, cu două luni înainte, nu am candidat. Mai mult despre USR nu vreau să spun decât că am colaborat foarte bine și la alegeri și în 2020, și în 2024 și în Consiliul General. Consider că USR-ul este unul dintre partenerii noștri”, a declarat Nicușor Dan, la Antena 3.





Întrebat dacă vede în acest moment o scindare a USR-ului, între susținătorii lui și ai Elenei Lasconi, el a arătat că este absolut democratic ca într-un partid nu toată lumea să aibă aceleași opinii.





„Pe de altă parte, discuțiile despre retragere au avut loc mai mult în spațiu public și de la diverși analiști, față de o discuție reală între USR și mine. Eu sunt un independent. Bineînțeles că mi-ar plăcea să am sprijinul unor partide pro-occidentale, unele mi l-au și dat, partide mai mici, însă oricare ar fi decizia USR-ului, eu o să rămân partener cu acest partid”, a precizat Nicușor Dan.





Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidat independent la prezidențiale, a afirmat că vede în USR un partener, indiferent de decizia pe care o va lua pentru prezidențiale.