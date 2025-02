Elena Lasconi: „Nicuşor Dan este un tip foarte încăpăţânat”

Președintele USR, Elena Lasconi, și-a reiterat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din luna mai, menționând că are susținerea partidului și că sunt false informațiile privind un sprijin din partea europarlamentarului Vlad Voiculescu pentru Nicușor Dan.„Nicușor Dan este un tip foarte încăpățânat și când spun asta mă refer la faptul că atunci când îi intră ceva în cap merge pe linia aceea indiferent care ar fi consecințele. Eu cred că el ar trebui să cântărească și în niciun caz eu. Dacă vă aduceți aminte, a cerut mai multor partide susținere și de asemenea în campania de prezidențiale a fost și i-a susținut pe mai mulți, inclusiv din zona suveranistă. Mă refer la George Simion, la care s-a dus personal, după care a făcut declarații. L-a susținut inclusiv pe Mircea Geoană. S-a pozat cu Marcel Ciolacu, cu Nicolae Ciucă. Primul a fost Ciucă, după ce i-au făcut așa o campanie mizerabilă la Primăria Capitalei. Dar a făcut asta. Nu știu ce planuri are pentru România. Am văzut doar declarații la televizor”, a precizat Lasconi, într-o emisiune la Antena 3.Calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale reprezintă o validare foarte clară, a precizat ea.Pe de altă parte, președintele USR a admis că are un bazin electoral comun cu primarul Capitalei, Nicușor Dan, și candidează pe același culoar cu acesta.