Crin Antonescu: „Nu am depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac”

Candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din acest an, Crin Antonescu, a vorbit din nou despre situația financiară și susține că nu a depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o facă.„Am trăit din punct de vedere financiar din puținele mele economii și în principal din veniturile soției. Nu am fost angajat, nu am plătit CAS.Nu am inventat eu pensiile speciale, eu mi-am făcut un dosar de pensionare, am acest dosar, nu am depus un dosar pentru pensia specială, dar nu este exclus să o fac și nu am de ce să dau explicații.Eu sunt pentru a le da salarii mai mari parlamentarilor și nu pensie specială, dar în fundătura asta s-a intrat și s-a ajuns la CCR”, a declarat Crin Antonescu la Europa FM.Crin Antonescu a fost validat duminică, în cadrul unui congres extraordinar al PSD, drept candidat la prezidențiale din partea social-democraților. Astfel, Antonescu este susținut în cursa pentru Cotroceni de trei partide: PSD, PNL și UDMR, citează stiripesurse.ro.