Spitalul CF Port, dat în judecată de firma care asigura hrana bolnavilor

Ce este surprinzător este că, după ce noi am refuzat să mai prestăm servicii pentru neplată, spitalul a scos la licitaţie serviciul de masă.





Nu ştiu de ce lucrurile s-au întâmplat aşa, pentru că nu au avut ce să ne reproşeze. Unul dintre procese rămăsese în pronunţare pentru data de 6 februarie, dar termenul a fost prelungit pentru data de 19 februarie, iar următoarele termene, în perioada următoare”, a declarat pentru „Cuget liber” managerul firmei „Arimex”, Petre Preda.





Legat de alocaţia de hrană, el a adăugat că aceasta a rămas, în continuare, 22 de lei, pentru majoritatea bolnavilor, copii, lehuze, psihiatrici, hepatici, gastrici, cardo-renali, cortizon. Meniuri de 33 lei primesc doar bolnavii oncologici, arşii, diabeticii şi cei cu HIV-SIDA.





„Cu toate acestea, reuşim să asigurăm meniuri diversificate, săţioase, de calitate, care să asigure necesarul de calorii pentru fiecare categorie de regim, meniuri alcătuite din carne, peşte şi legume proaspete, din care nu lipsesc lactatele, dulciurile şi fructele”, a subliniat acesta.











Având în vedere situaţia de faţă, am vrut să aflăm care este părerea directoarei Spitalului Clinic Căi Ferate Constanţa, ec. Elena Grăpeanu, şi ce are aceasta de spus. „Spitalul are contract cu altă firmă din anul 2024. Nu am rămas fără acest serviciu pentru pacienţi, deci nu există sincope, în acest sens. Da, suntem în litigiu cu firma «Arimex» din motive obiective, în sensul că au existat nişte chestiuni legate de chiria spaţiului pe care l-au ocupat, cât şi chestiuni legate de calitatea serviciului prestat: produse alimentare la porţii mai mici decât cele prevăzute şi de calitate inferioară, nu cum erau menţionate în caietul de sarcini şi în contractul semnat cu noi. Trebuie precizat că ei au să ne dea bani pe chirie. Mâncarea este altceva”, ne-a declarat managerul.





Reprezentanţii societăţii care distribuie masa bolnavilor în cele mai mari unităţi sanitare din judeţul Constanţa susţin că şi-au încheiat colaborarea cu Spitalul Căi Ferate, pe motiv că aceasta nu le-ar fi achitat masa pe şase luni. Mai mult decât atât, au ajuns să se şi judece cu ei. Managerul „Arimex“, Petre Preda, susţine că, deşi datoria datează din vara anului 2023, plăţile nu au fost efectuate nici acum. Din această cauză, au dat în judecată spitalul şi au reziliat contractul. „De fapt, nu am mai vrut să îl prelungim la data de 31.12.2023. A trebuit să ne adresăm Instanţei şi pot să vă spun că avem deja patru procese pe rol cu ei, tot pentru bani. Fiecare proces a urmat calea aceasta. La primul proces, de exemplu, spitalul ar fi invocat lipsa de competenţă a Judecătoriei, considerând că nu este de competenţa lor să judece cauza, ci a tribunalului şi au făcut această excepţie, în toate dosarele. Instanţa, la noi, de la o lună la alta a anunţat pronunţarea, iar după un an de zile au spus că nu este de competenţa lor şi atunci dosarele s-au dus la Tribunalul Constanţa, unul câte unul. Tribunalul a precizat, mai departe, că acest caz nu este de competenţa lor, ci ar trebui să meargă la Judecătoria Constanţa şi, uite-aşa, este conflict de competenţe. În această situaţie, s-a trimis dosarul la Curtea de Apel, care a dat dreptate Tribunalului, spunând că această cauză trebuie judecată de către Judecătorie. Deci, dosarul s-a întors la Judecătorie, după mai mult de un an. Cert este că, din septembrie 2023 şi până acum, nu s-a dat nicio sentinţă, cu excepţia unui singur dosar.