Reclamații la Spitalul CF Port! De ce a demisionat dr. Iuliana Botezatu?

„Eu am ales să îmi dau demisia, înainte de finalizarea mandatului ca manager interimar, în locul meu fiind numită în funcţia de director general Elena Violeta Grăpeanu, şef serviciu Achiziţii. Ea a fost numită până la organizarea unui nou concurs şi pot să vă spun că întruneşte, din punct de vedere obiectiv, toate calităţile necesare pentru a fi manager. Mai mult decât atât, este la curent cu toate activităţile spitalului, administrative, achiziţii etc. Ca atare, cred că a fost cea mai bună alegere a Ministerului Transporturilor”, a declarat dr. Botezatu, pentru „Cuget liber” .





Fostul manager a precizat că şi-a desfăşurat activitatea în cadrul acestui spital timp de peste cinci ani, iar cele mai importante realizări, în această perioadă, au fost cele legate de reabilitarea termică, energetică, constructivă, de dotări, absolut tot ce s-a putut face din venituri proprii şi cu ajutorul investiţiilor acordate de Ministerul Transporturilor. La acest moment, nu a luat, însă, o decizie legată de inserţia/reinserția sa în această structură. „Vom vedea, probabil, între timp, și care sunt concluziile pe care le va emite Corpul de Control al ministerului, care a venit în instituția noastră, în urma unei petiții online, formulată de directorul medical, dr. Florentina Antica. Nu cunosc elementele care au stat la baza acestei petiții, dar din punctul meu de vedere, nu a fost fondată, într-un mod temeinic și este departe de realitate, dar nu eu sunt în măsură să trag aceste concluzii, ci Corpul de Control. Dacă aș decide să rămân ca angajat în cadrul spitalului, una dintre specialitățile mele este și medicina de familie. În plus, am și atestat pe imagistică, ultrasonografie generală, deci aș putea să mă adaptez la oricare dintre sarcinile trasate”, a mai spus fostul manager.





Întrebată despre cei cinci ani de mandat, dr. Botezatu a precizat că, în acest timp, a făcut eforturi supraomenești, dar a reușit să reabiliteze, cât de mult a putut, această instituție. „Mai sunt, însă, multe de făcut. Din nefericire, ca și autor al PNRR-ului din 2023, în acest moment, nu știu în ce măsură aș putea pune umărul la realizarea acestui proiect de digitalizare al spitalului. În plus, mai am un proiect la care am lucrat, pentru ambulatoriul integrat, un proiect, pentru dotarea acestuia. Și acesta reprezintă un semn de întrebare, pentru că nu știu în ce măsură se vor concretiza eforturile pe care le-am făcut în această vară. Ar fi păcat, pentru că sunt surse de finanțare suficiente pentru a finaliza modernizarea spitalului și a-l aduce la standarde maxime de performanță”, a adăugat aceasta.





Contactată telefonic, actualul manager, Elena Violeta Grăpeanu ne-a declarat următoarele: „Ministerul Transporturilor m-a numit director general interimar, pentru două luni. Este o perioadă de timp scurtă, iar focusul va fi pe continuarea proiectelor. Pentru moment, avem un proiect în desfăşurare pe PNRR, privind digitalizarea instituţiei şi am depus o cerere pe FEDR, pentru dotarea ambulatoriului de specialitate. Sperăm să ni se aprobe cererea de finanţare şi să primim dotările necesare pentru spital. Cert este că, într-un termen atât de scurt nu îmi pot propune obiective majore, decât cele de continuare a activităţii sau a obiectivelor deja creionate”.





Decembrie a fost o lună plină de evenimente şi schimbări pentru angajaţii Spitalului Căi Ferate Constanţa. După ce au rămas fără director economic şi au fost verificaţi de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, de câteva zile au şi un director nou, după ce dr. Iuliana Botezatu şi-a dat demisia. Această decizie vine ca urmare a unor evenimente care au avut loc pe parcursul lunii trecute.