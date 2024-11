Spitalul CF Port "strigă" după ajutor. "Nu ştiu cum vom suporta facturile din sezonul rece"

„Ne descurcăm singuri şi veniturile proprii sunt extrem de bine drămuite”



Ba chiar Universitatea „Ovidius” și-a exprimat, la acel moment, intenția de a-i prelua în custodie. Ideea cea mai relevantă, din punctul său de vedere, este că spitalul este o structură sanitară care face parte din rețeaua spitalelor CF din țară, care are importanță strategică și relevanță națională. Toate acestea în condițiile în care niciunul dintre spitalele din rețea nu are un număr impresionant de paturi, cum au spitalele județene. În schimb, potențialul de dezvoltare al acestor structuri a fost îndelung neglijat, este de părere managerul.



Punctual, pe bulevardul 1 Mai, policlinica ce s-a construit începând cu anul 1988 și a cărei construcție s-a finalizat în 1998 a devenit spital universitar, dar ea nu a fost construită ca spital, din punct de vedere al exigențelor acelei perioade.



„Nouă ne este foarte greu să adaptăm acea structură de ambulatoriu pentru necesitățile unui spital și, totuși, am făcut acest lucru, în măsura posibilităților financiare pe care le-am avut. În afară de anul 2022, când bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor, ne-a alocat o sumă de 4,5 milioane de lei, noi nu am beneficiat, în mod constant, de finanțare. Nici la ora actuală, după zeci de ani, nu beneficiem de plata utilităților. Ne descurcăm singuri și, ca atare, veniturile proprii sunt extrem de bine drămuite, pentru a putea face față tuturor cheltuielilor cu salarii, contribuții, utilități, consumabile, materiale. Mai mult decât atât, am făcut investiții doi ani la rând, tot din venituri proprii, de la bugetul de stat primind doar o sumă infimă, pentru trei spații”, a adăugat directorul.



Managerul a mai spus că, în ultimii ani, au mărit numărul de paturi, de la 166 la 172 și au intenția clară de a ajunge la circa 200 de paturi.



„Facem acest lucru prin utilizarea optimă a spațiilor, prin recompartimentări și prin stabilirea altor circuite funcționale, prin utilizarea incintelor, care au fost neglijate aproape 30 de ani. În altă ordine de idei, pe terenul alocat spitalului, din bulevardul 1 Mai, unde sunt 6.200 mp, am putea construi un spital de 300 de paturi. Proiectul există și a fost făcut din anul 1999, odată cu inaugurarea clădirii de pe bulevardul 1 Mai. Acest proiect poate fi implementat și actualizat la normele actuale, dar este realizabil numai dacă am avea finanțare. S-a văzut că, atunci când am avut finanțare de la bugetul de stat, s-au realizat niște chestii spectaculoase pentru acest oraș. De exemplu, nimeni nu-și imagina că Spitalul CF Port, după 85 de ani, în stadiul în care se afla, își poate reveni. Acum, mai avem o etapă, și anume transformarea camerelor de gardă în Centre de Primiri Urgențe (CPU)”, a încheiat dr. Botezatu.





Potrivit managerului Spitalului CF Port, dr. Iuliana Botezatu, colacul de salvare pentru ei ar fi să fie preluați de Consiliul Județean Constanța (CJC) sau de Primăria Constanța.„Ar fi un mare ajutor pentru noi, mai ales la capitolul utilități, care, numai anul acesta, ajung la un milion de lei. Deja începem să ne punem probleme reale legate de sezonul rece. Nu știu cum vom suporta facturile din sezonul rece. Orice s-ar întâmpla, pentru trei imobile, este o problemă de cumul. Una e să ai un singur imobil în administrare și alta e să ai trei, care sunt la distanță de un kilometru și jumătate unul de altul și care au nevoie de mai mult personal, sunt cheltuieli mai mari cu utilitățile, consumabilele. Pe de altă parte, atât Primăria, cât și Consiliul Județean pot să subscrie la finanțarea unui spital de utilitate publică, ce are contract cu CJAS din 2013 și deservește nu doar cetățenii din Constanța, ci și din alte județe. Ei ar putea să finanțeze prin contracte spitalul nostru. Aceasta este intenția mea, de a face o propunere în mod ferm actualei conduceri. Să vedem, însă, în ce măsură vor agrea ideea și ne vor sprijini. Noi continuăm să fim modești, dar ne impunem să avem niște standarde de calitate, care, evident, ne costă”, a declarat pentru „Cuget Liber” directorul spitalului.Dr. Botezatu a precizat că, din punctul de vedere al administrației locale, indiferent că vorbim de Consiliul Local sau Primăria Constanța, această oportunitate de a-i prelua a fost, în mod evident, deschisă de Ministerul Transporturilor în urmă cu aproximativ doi ani.