Pictura, modalitate de a ieși din tumultul cotidian. Artistul Marian Teletin, maestrul care transmite terapia prin culoare

„M-am trezit în fața unui șevalet, în fața unei hârtii cu niște acuarele în față, cu un juriu care stătea la o masă somptuoasă, o față de masă roșie, cum se purta atunci și toți copiii care erau concurenți la examenul respectiv știau de acasă ce aveau de făcut, numai eu nu știam nimic. Am stat un sfert de oră cu o foaie albă în față să mă gândesc la ce o să fac, timp în care juriul își dădea coate și se tot uitau la mine și râdeau că eu nu făceam nimic și m-au întrebat: Tu nu faci nimic? Nu ai de gând să începi? Păi nu mi-a venit încă nicio idee. Atunci au fost foarte entuziasmați și au spus: omul lucrează cu muze, are nevoie de o muză artistică, să îl lăsăm. La un moment dat mi-a venit muza și am început să desenez”, a spus pictorul Marian Teletin.



După acel moment, Marian Teletin și-a descoperit vocația și, mai târziu, a înțeles că această călătorie artistică avea să-i devină destin. Și, chiar dacă la început nu îi plăceau artele, în timp și cu ajutorul unor specialiști în domeniu a ajuns să picteze tot mai mult, iar din mâinile lui au ieșit de-a lungul timpului adevărate opere de artă.











„Din punctul de vedere al tehnicii picturale, 90 la sută am deprins de la doamna profesoară Jelescu. Era o mare pasionată de culoare, de peisagistică. Conta foarte mult culoarea în pictură, iar în momentul în care știi ce culoare vrei să pui pe pânză și o ai în minte și o pui exact așa, și combinația respectivă este ca urmare a unei transmiteri de experiență îndelungată în materie de pictură e un lucru formidabil, în opinia mea. În pictură contează mai mult partea de spiritualitate decât partea de tehnică și maniera de a desena, de a picta, de a realiza o operă în domeniul artelor vizuale. Partea de spirit contează extraordinar de mult”, a mai explicat artistul.







Pictura, ca formă de terapie



Chiar și așa creatorul de artă nu consideră ca a făcut o carieră în acest domeniu, ci că este mai degrabă pentru el o modalitate de a fi.











Mai mult decât atât, Marian Teletin se raportează la artă ca la un drum spiritual, dar și ca la un proces de autovindecare. Consideră că pictura este o formă de terapie, o cale de eliberare a gândurilor și emoțiilor. Acest aspect l-a determinat să împărtășească din cunoștințele sale și să ofere cursuri de pictură în mod gratuit pentru cei care doresc să exploreze această formă de exprimare.







„Dorința mea este să fac părtași alături de mine aceeași bucurie creativă, către alți oameni. Și am avut o surpriză extraordinară pentru că eu, singur, am o clasă de pictură în fiecare an. În fiecare an am organizat mai multe clase de pictură și de copii, și de adulți. La copii surprizele nu au fost prea mari, cel puțin din punct de vedere spiritual, pentru că ei sunt în continuă evoluție, dar la clasa de pictură de adulți, acolo am avut surprize formidabile, am întâlnit oameni de la care nu te-ai fi gândit că pot face pictură. Am avut medic chirurg, director de bancă, profesor de istorie, profesor de științe sociale”, a spus pictorul Marian Teletin.



Prin cursurile sale, nu doar că învață tehnici de pictură, ci inspiră persoanele adulte să-și descopere propriul stil și să își exprime autentic trăirile. Ceea ce face și el de multe ori în atelierul pe care îl are în Murfatlar. Totodată Marian Teletin își dedică timpul și copiilor, organizând cursuri de pictură și pentru ei.











„Pictura este un fel de drum într-ale frumosului. E ca o călătorie, lăsând la o parte produsul finit care urmează, pe care îl întâlnești în final și pe care eu personal îl neglijez, nu mă interesează. Este formidabilă terapia prin culoare. Și nu o spun de la mine, ci de la cei care au absolvit clasa de pictură anul trecut și acum doi ani. Am avut două clase de excepție. Nu există niciun fel de pregătire în prealabil. Îmi vine ideea, de exemplu, să abordăm pictura interbelică. Mă gândesc la un pictor, mă gândesc la un tablou pe care cu siguranță găsim pe internet instantaneu și îl dăm pe WhatsApp la fiecare în secunda următoare, la toți elevii, după care încercăm să pictăm ceva în stilul respectiv, să comentăm maniera în care se picta la vremea respectivă. Ba mai mult, să comentăm perioada istorică, perioada în care încadrăm un anumit curent artistic”, a mai explicat pictorul.











Maestrul culorilor este în acest moment în proces de realizare a unei noi grupe de persoane talentate sau nu, dar care doresc să aibă parte de o altfel de experiență, una prin artă, vindecare, trăire, dar cel mai important, prin pictură.











Pasiunea lui Marian Teletin pentru artă are rădăcini adânci, întorcându-se în copilărie. Prima sa întâlnire serioasă cu arta a avut loc într-un mod neașteptat, la un concurs de arte plastice, la care mama sa l-a înscris fără să-l consulte și asta pentru că a văzut în el un talent ascuns pe care îl putea cultiva.