Carmen MOCANU - 20 Noiembrie 2015

Centrul de Terapie și Asistență Educațională (CTAE) și Asociația "Save the Dogs and other Animals", au prezentat, ieri, la sala"Cantina Liceului" din Cernavodă, rezultatele proiectului "Onoterapie 2015". La întâlnirea&nb ...