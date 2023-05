Spațiu natural, terapeutic şi relaxant pentru copiii cu dizabilităţi, la Centrul „Albatros”

De curând, la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Albatros” Constanţa, s-a inaugurat Școala Outdoor „Phoenix”. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ, scopul acestei inițiative este acela de oferi copiilor cu dizabilități posibilitatea de interacționa într-un spațiu natural, terapeutic, construit din diverse texturi ce creează o experiență inedită și relaxantă. În prezent, întreaga zonă este înconjurată de plante aromatice, şi, în plus, copiii beneficiază de o alee terapeutică, unde pot umbla desculţi. Aceasta este structurată cu mai multe tipuri de suprafeţe: pietriş, rumeguș, piatră de râu, nisip, scoarţă de copac. Şi pentru ca totul să fie complet, contactul cu textura aleii creează o stare de relaxare, de echilibru interior.Precizăm că proiectul este susținut de campania „Music for Autism”, în colaborare cu Ameropa Grains, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Consiliul Județean Constanța. La inaugurare au participat atât membrii trupei Cargo - ambasadorii campaniei „Music for Autism” din anul 2015, cât și membrii trupei „Phoenix”, care au sprijinit continuu campania. Alături de ei s-au aflat reprezentanții instituțiilor de stat, secretarul de Stat în Ministerul Educației, prof. Florin Lixandru, consilierul Cancelariei Prim-Ministrului la Guvernul României, Radu Szekely, inspectorul şcolar general adjunct al ISJ Constanţa, prof. Daniela Stan și directorul executiv al Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul CJC, Oana Martin.