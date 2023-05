Transporturi, energie, banking. INFO economic

l Constructorul ultimului dintre cele 13 loturi ale Autostrăzii Ploieşti - Buzău a fost desemnat după reevaluarea ofertelor şi respingerea contestaţiei de către Curtea de Apel Bucureşti, a anunţat ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ofertantul desemnat câştigător este Tekfen Insaat ve Tesisat AS. Pe acest lot urmează să fie construite inclusiv opt poduri şi un pasaj cu lungimea de 1,26 km.l România doreşte să aprovizioneze în integralitate şi în totalitate Republica Moldova cu energie şi gaze naturale din România, săptămâna trecută fiind aprobat un memorandum în Guvern cu privire la întărirea cooperării energetice cu ţara vecină, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Întrebat despre relaţia cu Republica Moldova, din punct de vedere energetic, Popescu a subliniat că „este prioritară pentru noi, atât la nivelul aprovizionării cu gaze naturale, cât şi cu energie electrică”.l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, marţi, 23 mai, la 6,56% pe an, de la 6,58% pe an, în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 6,67% pe an, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 6,86%, de la 6,87% pe an.