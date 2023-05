Institutul Naţional de Statistică: Consumul de energie electrică al populaţiei s-a redus cu 15% în primele trei luni

Consumul final de energie electrică a fost de 12,694 miliarde kWh în primele trei luni din acest an, cu 8,8% mai mic în comparaţie cu trimestru I din anul anterior, informează Institutul Naţional de Statistică.Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 6,4%, iluminatul public cu 29,1%, iar consumul populaţiei cu 15,1%.Producţia internă de energie electrică a însumat 4,643 milioane tep, în creştere cu 147.900 tep (+3,3%), de la an la an, iar importul a fost de 3,291 milioane tep, mai puţin cu 367.700 tep (-10%).