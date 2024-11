Mult a fost, puțin a mai rămas. Cazinoul din Constanța este aproape gata! "Arată foarte bine, nu am cuvinte"

După o lungă perioadă de timp în care nimeni nu mai credea în salvarea Cazinoului, iată că a mai rămas foarte puțin până când locuitorii orașului Constanța, dar și turiștii vor vedea o nouă înfățișare a uneia dintre cele mai apreciate clădiri.



Lucrările au început în anul 2020, termenul de finalizare fiind în anul 2022, însă din cauza pandemiei și a descoperirii unui nivel mai mare de degradare decât se estima inițial, acestea au fost amânate excesiv. Acum, în anul 2024 încă așteptăm să vedem rezultatele lucrărilor prelungite. Proiectul care a fost derulat cu finanțare din fonduri naționale și europene marchează o renaștere istorică a acestui monument.





Recent, edilul Vergil Chițac a declarat că lucrările ar trebui să fie încheiate în luna decembrie a acestui an. Primarul, însă, este îngrijorat de faptul că acest edificiu va trebui să producă bani pentru a acoperi sau chiar depăși cheltuielile care au fost necesare pentru renovarea sa.





„Când am vorbit ultima oară despre Cazino, mi s-a spus 15 noiembrie, dar eu cred că în decembrie va fi gata. Vă spun exact ce se va întâmpla: va face recepția CNI-ul, se va emite o hotărâre de Guvern, după care trece la noi și noi trebuie să fim gata să-l primim. Deja am inițiat procedurile ca să-l dotăm la interior. Că ce primeam? O clădire, dar trebuie dotată. Ea de a doua zi trebuie să fie funcțională. Va fi exact ceea ce s-a preconizat și motivul pentru care a fost construită: un obiectiv în marea lui majoritate orientat spre direcție culturală. Muzeu, un muzeu imersiv, o sală de spectacole. Cazinoul, pentru mine, ca și Sala Polivalentă care va urma, ca și stadionul, îmi ridică niște îngrijorări din următoarea perspectivă: el trebuie să producă bani, măcar banii pe care îi consumă ca să fie în funcțiune. Că dacă nu, dacă suntem pe minus, în fiecare an vom băga mâna în buzunar și vom lua bani din bugetul nostru, al municipalității, ca să îl întreținem”, a declarat primarul Vergil Chițac.





O mare parte dintre lucrări au fost deja finalizate, iar schelele care au acoperit până de curând edificiul au fost înlăturate. Atât locuitorii Constanței, cât și turiștii care se plimbă pe faleză îl pot admira acum.



O investiție de milioane de lei





Cazinoul va avea o utilizare complexă, incluzând trei muzee imersive, o sală de spectacole, dar și spații dedicate evenimentelor culturale de amploare. Acest lucru va transforma clădirea într-un pol cultural și turistic, cu potențial de a atrage atât vizitatori din România, cât și din străinătate.





Reabilitarea Cazinoului a presupus lucrări complexe, inclusiv consolidarea structurii, refacerea fațadelor și restaurarea detaliilor arhitecturale. Valoarea totală a investiției, estimată inițial la 94 de milioane de lei, a ajuns între timp la peste 200 de milioane de lei. Constănțenii sunt cu adevărat impresionați de noua înfățișare a Cazinoului și susțin că abia așteaptă să îl viziteze.





„Așteptăm să îl vedem cu sufletul la gură, aș putea spune. Este, într-adevăr, unul dintre cele mai așteptate momente din ultimii zeci de ani. Cu toții am crezut că va fi lăsat în paragină și că va cădea peste noi. Iată că acum are o nouă înfățișare, una foarte frumoasă. Suntem curioși să vedem și cum arată interiorul”, ne-a declarat Constantin Ilie, constănțean.





„Este spectaculos! Arată foarte bine, nu am cuvinte. Va fi o atracție turistică atât pentru români, cât și pentru străini. Să sperăm că ne vom bucura de acest Cazino cât mai repede”, a adăugat Mirela Ioniță, constănțeancă.





În acest moment, doar partea dinspre mare a edificiului este ascunsă de gardul de protecție, însă locuitorii și turiștii pot admira partea din față. Chiar dacă nu poate fi încă vizitat, Cazinoul a început să fie fotografiat de către locuitori.