Bazarul "Gorbaciov" va deveni istorie! Dughenele vor fi demolate! "Rămânem fără locuri de muncă!"

„Eu sunt aici de peste 20 de ani. Ar fi bine ca măcar să ne ducă în altă parte. Între timp, mai reducem din preţuri, ca să scăpăm de marfă. Oricum, deja bate vântul pe aici. Nu prea mai avem clienţi”, ne-a mărturisit Sorin Gorovei.







„Cine ţine cont de părerea oamenilor de rând?”



„S-a discutat cu noi în primăvară. Iniţial, ni se dăduse termen de eliberare a spaţiului până la 1 octombrie, dar s-a prelungit până în ianuarie. Eu ştiu că orice oraş modern are un bazar şi că oamenii îşi doresc să vină să-şi ia rapid un lucru, fără să mai stea la coadă. Sunt aici de mai bine de 15 ani şi nu ştiu ce voi face mai departe. Ne-ar plăcea să putem închiria spaţii în Tomis II, Tomis III. Este mare păcat de ceea ce se întâmplă”, ne-a declarat Oleg Fulga.











„Am fost informaţi despre decizia Primăriei Constanţa. Au fost puse chiar afişe, peste tot, că începând cu luna ianuarie a anului viitor nu ne vom mai putea desfăşura activtatea aici. Ni s-a spus foarte clar că agenţii economici trebuie să elibereze spaţiile deţinute în incinta bazarului, până la data menţionată, pentru a facilita, astfel, accesul echipelor şi utilajelor care se vor ocupa de demolarea spaţiului”, ne-a spus un alt comerciant.











„Eu am tot sperat că nu ne mai demolează, dar se pare că cel mai mare coşmar al nostru este pe cale să devină realitate. Nu ştim ce vom face cu marfa. Nu avem unde să o comercializăm şi, în plus, rămânem şi fără loc de muncă. Am mai lăsat la preţ, dar lumea nu se mai înghesuie, aşa cum o făcea cu ani în urmă. Eu cred că mulţi au impresia că bazarul s-a demolat deja şi nici nu mai trec prin zonă”, a adăugat un alt agent economic.











Pe de altă parte, nici cetăţenii care locuiesc în această zonă nu sunt prea încântaţi de demolarea bătrânului bazar. „Sigur a pus cineva ochii pe acel teren, iar în curând va răsări un bloc sau vrem mall acolo. După mine, acel bazar ar trebui reamenajat, reabilitat modern, nu distrus, dar cine ţine cont de părerea oamenilor de rând?”, ne-a declarat Ionel C.











„Pun pariu că la un cutremur mai serios cade jumătate din Constanța, dar tarabele alea rămân în picioare. Am înţeles că spaţiul prezintă un risc seismic ridicat. Să mă facă cineva şi pe mine să înţeleg: ce risc seismic este acolo? Se dărâmă tejghelele cu mărfurile depozitate pe ele?”, a comentat Florentina G.





Care este atmosfera, la acest moment, în bazar? Reporterii cotidianului „Cuget liber” s-au deplasat la faţa locului, unde au găsit o mulţime de comercianţi abătuţi şi dezamăgiţi de ceea ce le rezervă viitorul.