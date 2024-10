Edilul Vergil Chițac: "Acest mandat a reprezentat un efort comun pentru dezvoltarea municipiului Constanța"

La acest punct s-a pus accentul pe situaţia disperată care s-a aşternut pe Clubul Municipal Constanţa, acolo unde există mai mulţi sportivi din cadrul mai multor discipline neplătiţi de luni bune.





Liderul consilierilor locali USR din Constanţa, Florin Cocargeanu, a luat cuvântul şi a intrat într-un dialog cu primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac pe baza acestui subiect.





„O instituţie din subordinea primăriei, şi anume CSM Constanţa, se află într-o situaţie critică. Mă refer în special la echipa de handbal masculin. Antrenorul acestei echipe a făcut un apel disperat pe reţelele de socializare pentru salvarea formaţiei pe care o conduce. Nu mai vorbesc că în vară, echipa de volei masculin, chiar dacă hotărârea a fost să îşi reducă cheltuielile, ea a fost desfiinţată. Din punctul meu de vedere este inadmisibil să se întâmple acest lucru, având în vedere că echipa de handbal participă în cupele europene şi o face la cel mai înalt nivel”, a transmis Florin Cocargeanu.





Edilul Vergil Chiţac a explicat ulterior care este situaţia actuală la CSM Constanţa şi ce se întâmplă în acest moment în sânul clubului de la malul mării.





„Eu nu ascund faptul că în legătură cu CSM Constanţa este o problemă. Eu la începutul anului, analizând bugetul şi ştiind ce se va întâmpla, le-am oferit 35 de milioane de lei. Atunci când am venit eu erau încurajate anumite echipe din Constanţa, de genul HCDS, Tomitanii şi altele şi când am făcut un calcul cât le costă pe aceste echipe să îşi desfăşoare activitatea, erau vreo 21 de milioane de lei. Şi atunci am zis că de ce să le dăm bani unor privaţi? Am zis să facem un club sportiv municipal şi să intre cine vrea în acest club. Este adevărat că anul trecut le-am dat bani mai mulţi pentru că trebuia ca acest club să îşi facă un nume, să devină un brand, ceea ce s-a şi întâmplat. Anul acesta i-am zis şefului de la CSM, şi anume Andrei Talpeş, că are 35 de milioane buget la începutul anului. Eu sunt supărat pe el pentru că i-am spus să aibă grijă cum cheltuie banii şi el nu a făcut acest lucru. A crezut că atunci când va termina banii, voi veni eu, probabil cu bani de acasă, sau nu ştiu de unde credea el că îi voi aduce, şi o să îi dau diferenţa. Eu m-am supărat că el a cheltuit în acelaşi ritm ca anul trecut. El a făcut contracte cu jucătorii şi nu le-a modificat. El trebuia să le explice că bugetul este mai mic şi să mai taie din salarii”, a explicat Vergil Chiţac





Vergil Chiţac: „Regret numirile lui Horia Constantinescu şi Feliciei Ovanesian”



La finalul şedinţei, primarul Vergil Chiţac a spus că regretă faptul că i-a numit în funcţii pe Horia Constantinescu şi pe Felicia Ovanesian la începutul mandatului 2020 -2024.





„Am fost atât de neinspirat! Eu sunt un tip rațional și întotdeauna am analizat foarte bine. De exemplu, Horia Constantinescu venea de pe funcția de șef al ANPC-ului. Cine poate conduce mai bine o direcție decât unul care a controlat din punctul de vedere al calității serviciilor si privatul și publicul. Vine unul care știe ce înseamnă calitatea serviciilor și acum furnizează servicii pentru populație. Uite că, viața bate filmul. Am greșit pentru că a fost pentru prima dată când, în cazul celor doi, când am promovat pe cineva și nu m-am uitat la studiile lor. Au studii de proastă calitate”, a spus Vergil Chițac.







„Am reușit să atragem investiții importante”



Pe de altă parte, primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a subliniat importanța deciziilor adoptate de Consiliul Local în acești patru ani.





„Acest mandat a reprezentat un efort comun pentru dezvoltarea municipiului Constanța. Am reușit să atragem investiții importante și să punem bazele unor proiecte esențiale pentru viitorul orașului. Le mulțumesc tuturor colegilor din Consiliul Local care au sprijinit proiectele mele. Împreună, am făcut pași importanți pentru modernizarea Constanței și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor noștri. În același timp, nu pot să nu amintesc faptul că toți consilierii USR au boicotat fără justificare cofinanțarea marilor proiecte de infrastructură, votând împotriva acestor inițiative. Această abordare retrogradă, dacă ar fi avut efect, ar fi blocat proiectele aflate în diferite faze, de la reabilitarea școlilor și grădinițelor până la modernizarea marilor bulevarde și înlocuirea rețelei de termoficare. Încheiem un mandat care a pus Constanța pe drumul modernizării, și îi asigur pe constănțeni că voi continua în această direcție. În următorii patru ani, vom finaliza obiective importante, cum ar fi noul spital, noua centrală termo-electrică, parcuri noi și stadionul, pentru care aportul financiar din bugetul local este semnificativ, alături de sprijinul CNI”, a declarat edilul Vergil Chițac.





Unul dintre cele mai fierbinţi proiecte aflate pe ordinea de zi a fost cel privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare.