Cazinoul din Constanța va fi finalizat în luna decembrie

Edilul Vergil Chiţac a declarat, vineri, că lucrările la Cazino ar trebui să fie încheiate în luna decembrie a acestui an. Acesta este îngrijorat de faptul că acest Cazino va trebui să producă bani pentru a acoperi, sau chiar depăşi, cheltuielile care au fost necesare pentru renovarea sa.„Când am vorbit ultima oară despre Cazinou, mi s-a spus 15 noiembrie, dar eu cred că în decembrie va fi gata. Vă spun exact ce se va întâmpla: va face recepția CNI-ul, se va emite o hotărâre de Guvern, după care trece la noi și noi trebuie să fim gata să-l primim. Deja am inițiat procedurile ca să-l dotăm la interior. Că ce primeam? O clădire, dar trebuie dotat. Ea de a doua zi trebuie să fie funcțională. Va fi exact ceea ce s-a preconizat și motivul pentru care a fost construită: un obiectiv în marea lui majoritate orientat spre direcție culturală. Muzeu, un muzeu imersiv, o sală de spectacole. Cazinoul, pentru mine, ca și Sala Polivalentă care va urma, ca și stadionul, îmi ridică niște îngrijorări din următoarea perspectivă: el trebuie să producă bani, măcar banii pe care îi consumă ca să fie în funcțiune. Că dacă nu, dacă suntem pe minus, în fiecare an vom băga mâna în buzunar și vom lua bani din bugetul nostru, al municipalității, ca să îl întreținem”, a declarat primarul Vergil Chițac.