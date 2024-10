Pensionarii nemulţumiţi de recalculare au protestat. „Unde-i lege, nu-i tocmeală!”

Mii de persoane vârstnice au ieşit vineri, 25 octombrie, în stradă, protestând vizavi de veniturile înghețate în urma recalculării pensiilor. Aceștia s-au arătat extrem de deranjaţi că, în urma recalculării, pensiile unora dintre ei au scăzut considerabil pe hârtie și, în aceste condiţii, vor rămâne cu ele înghețate timp de mai mulți ani. Totodată, oamenii strânşi în Piaţa Victoriei s-au plâns că cei care încă lucrează vor ieși la pensie cu un cuantum mai mic comparativ cu foștii lor colegi care s-au pensionat pe parcursul acestui an, înainte să intre în vigoare noua lege a pensiilor.Piaţa Victoriei a vuit la sfârşitul acestei săptămâni de nemulţumirile persoanelor de vârsta a treia, peste 3.000 de oameni din întreaga țară participând la acţiunea de protest, toţi fiind supărați pe noua reformă a pensiilor. Ne referim, în principal, la cei care au lucrat în condiții speciale de muncă, mulţi fiind beneficiari ale căror pensii, în urma recalculării, au scăzut. Judeţul Constanţa a fost reprezentat de pensionari din toate ramurile de activitate, dar şi de reprezentanţi ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), militari rezerviști din Constanța.Alături de militari, la protest au luat parte pensionari silvicultori, mineri, poliţişti, siderurgişti, energeticieni şi alte categorii socio - profesionale. Totodată, ei au cerut modificarea în regim de urgenţă a Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii, care a abrogat din Statutul personalului silvic (OUG 59/2000) încadrarea în condiţii speciale (fosta grupă I) a locurilor de muncă pentru personalul silvic. Potrivit protestatarilor, încadrarea în condiţii speciale făcea posibilă, cu ani în urmă, cu reducerea vârstei de pensionare pentru personalul silvic de teren cu un an la fiecare cinci ani lucraţi în astfel de condiţii, conform Legii 234/2019. Acum, se pare că aceste lucruri nu se mai întâmplă.Întrebată despre protestele de la sfârşitul acestei săptămâni, directorul Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Cristina Samoilă, instituţia pe care o conduce nu a făcut altceva decât să respecte legea. „Unde-i lege, nu-i tocmeală! Pensiile nu s-au redus. Acestea s-au calculat doar în funcţie de contributivitate, vechime. Dacă au lucrat, de exemplu, 15 ani. nu avem ce să le facem. Până acum, am primit în jur de 1.700 de cereri de revizuire. În plus, urmează cea de-a doua recalculare, pentru pensionarii care au depus cererile pentru sporurile cu caracter nepermanent. Deci, mai există o recalculare”, care se va face până în luna martie”, a declarat managerul.