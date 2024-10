Marius Şumudică: „FCSB va fi foarte motivată în derby, va dori să şteargă cu buretele insuccesul cu Rangers”

Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Marius Şumudică, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că FCSB va fi foarte motivată în derby-ul de duminică, pentru că va încerca să şteargă cu buretele înfrângerea, cu 4-0, suferită în deplasare, cu Glasgow Rangers, în Europa League.„Nu ştiu cât cântăreşte pentru ei rezultatul de aseară (n.r. - înfrângerea cu Glasgow Rangers, scor 4-0, din Europa League), duminică va fi un derby şi cu siguranţă se vor motiva. FCSB este o echipă bună, campioana ţării. A ajuns să joace în grupele Europa League, iar asta înseamnă foarte mult. Iar rezultatul de aseară nu poate decât să îi motiveze înaintea meciului cu noi. Nu ştiu dacă e elocvent meciul cu Rangers pentru că lor le-au lipsit mulţi titulari, aşa că sigur vor avea altă faţă duminică în derby. Vor dori să şteargă cu buretele acel insucces. Sunt ferm convins că adversarii vor schimba echipa, vor apărea jucători noi în primul 11 şi atunci trebuie să fim pregătiţi. Nu e greu să îţi dai seama cu ce echipă va juca FCSB duminică”, a menţionat antrenorul.„Noi nu am realizat nimic prin victoria cu Farul. Sigur, am câştigat un joc, dar dacă nu înlănţuim rezultate pozitive se uită foarte repede. Nu consider un avantaj faptul că Rapid are multe victorii cu FCSB în ultimul timp. Păi, după ultima întâlnire, câştigată cu 4-0, Rapid nu a mai reuşit să obţină nicio victorie mult timp. Este un derby, sunt două echipe din Bucureşti, există o rivalitate pe care o simţim şi noi. O să încerc să le transmit şi jucătorilor străini din lot această rivalitate cu FCSB. Ei trebuie să înţeleagă ce înseamnă un derby Rapid – FCSB”, a adăugat Şumudică.